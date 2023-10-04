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港聞

港聞二

灣仔衝突 社工陳虹秀申上訴終院被拒

【明報專訊】涉2019年8．31灣仔衝突的「陣地社工」陳虹秀表證不成立，獲撤控暴動。律政司後來以案件呈述方式上訴得直，案件發還重審。陳虹秀就裁決申請上訴至終審法院，上訴庭昨拒絕批出上訴許可。上訴庭在判辭表示，原審法官的錯誤，在於單單集中考慮陳虹秀本人的行為，而非整體證據是否支持陳虹秀和他人一起犯案，此為事實裁斷的問題，不涉及重要法律觀點。

陳方：涉廣泛重要法律觀點

陳虹秀一方提出，本案具有廣泛重要的法律觀點，包括上訴庭應否就案件呈述沒有提出的問題作裁決，以及容許律政司提出原審未處理的論點。事源律政司投訴，原審法官沈小民沒有充分考慮陳虹秀的裝束和行為構成鼓勵暴動者，該裁決有悖常理。陳虹秀一方質疑，律政司的說法是要求上訴庭考慮當時尚未頒布、涉及「共同犯案」（joint enterprise）原則的「盧建民案」，超出案件呈述的範圍。

上訴庭：僅涉證據評估事實裁斷

上訴庭在判辭表示，律政司投訴原審裁決有悖常理，是證據評估和事實裁斷的問題；原審法官清楚知道控方針對陳虹秀的檢控基礎是共同犯案，上訴庭已指出原審錯誤在於沒有考慮整體證據，也是證據考量的問題。上訴庭強調，是否有證據支持陳虹秀憑藉身處現場鼓勵他人暴動，同樣是事實裁斷的問題，不涉及任何重大的法律觀點。

陳虹秀一方亦爭議，上訴庭早前觀看的錄影片段沒有附於案件呈述文件，屬於「外在證據」。上訴庭在判辭反駁，有關片段經過原審的控辯雙方同意，並以附件形式存檔法庭，而陳虹秀一方沒有在庭上提出反對播片，現時的投訴似乎是「無的放矢」。上訴庭表示，本案不涉需終院處理的法律觀點，更遑論是重大法律觀點，遂拒絕頒發上訴許可證明書。

【案件編號：CACC 278/21】

（反修例風暴）

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