消防隊長購譽．港灣按揭八成放租 官明言判監

【明報專訊】消防處高級消防隊長涉訛稱購買新蒲崗「譽．港灣」一單位自住，獲批約780萬元按揭貸款，同日以月租約2萬元將單位放盤，意圖詐騙銀行及按證保險公司。他早前否認兩項欺詐罪受審，昨被裁定兩罪成立。暫委法官陳炳宙稱，被告無可能忘記獲銀行貸款的單位只能自住，將單位放租是蓄意隱瞞及欺騙銀行，又稱東窗事發後通知銀行為時已晚。案件押後至下周二（10日）求情及判刑，被告續准保釋，陳官表示，判監是唯一合適判刑選項。
兩欺詐罪成 保釋下周二求情
被告許智豐（39歲）為高級消防隊長，早前停職，被指於2020年4月至7月犯案。陳官指出，被告同年7月6日獲樓價約八成按揭貸款，成交後沒住在該單位，兩日後租出單位至2022年5月尾，是不爭事實。
辯方：控罪期間沒意圖放租 官不同意
辯方稱，被告在控罪期間沒意圖出租單位，控方須證明被告簽文件時明知作出虛假聲明。陳官不同意，指被告知悉要申報更改居住用途，他曾表示自己忘記；如果被告無意放租，他不會簽署放租紙。辯方又稱，被告向物業代理了解放租情况與一般業主心態無異，陳官批評是自欺欺人。
陳官續稱，被告購買965萬元的單位是他人生其中一件最重要的事，亦是他首次置業，他無可能忘記因為從銀行借到貸款才能買樓，更無可能忘記成功借錢的條件，是數月來三番四次被提醒、他亦承諾自住的單位。陳官認為，被告蓄意隱瞞及欺騙工銀亞洲。
被告在警誡下解釋申請按揭時一直打算自住，只不過成交後覺得單位「唔係好夠住」，得知其租值才改變主意。陳官反駁，被告作為指揮員佐級的消防員，不知租值之說是匪夷所思，如果單位不夠大，被告根本不會購買，亦不信被告願意向銀行借款700多萬元，卻在成交後幾小時突然無故覺得單位不夠大，改為有意出租單位。