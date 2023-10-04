消防隊長購譽．港灣按揭八成放租 官明言判監

兩欺詐罪成 保釋下周二求情

被告許智豐（39歲）為高級消防隊長，早前停職，被指於2020年4月至7月犯案。陳官指出，被告同年7月6日獲樓價約八成按揭貸款，成交後沒住在該單位，兩日後租出單位至2022年5月尾，是不爭事實。

辯方：控罪期間沒意圖放租 官不同意

辯方稱，被告在控罪期間沒意圖出租單位，控方須證明被告簽文件時明知作出虛假聲明。陳官不同意，指被告知悉要申報更改居住用途，他曾表示自己忘記；如果被告無意放租，他不會簽署放租紙。辯方又稱，被告向物業代理了解放租情况與一般業主心態無異，陳官批評是自欺欺人。

陳官續稱，被告購買965萬元的單位是他人生其中一件最重要的事，亦是他首次置業，他無可能忘記因為從銀行借到貸款才能買樓，更無可能忘記成功借錢的條件，是數月來三番四次被提醒、他亦承諾自住的單位。陳官認為，被告蓄意隱瞞及欺騙工銀亞洲。

被告在警誡下解釋申請按揭時一直打算自住，只不過成交後覺得單位「唔係好夠住」，得知其租值才改變主意。陳官反駁，被告作為指揮員佐級的消防員，不知租值之說是匪夷所思，如果單位不夠大，被告根本不會購買，亦不信被告願意向銀行借款700多萬元，卻在成交後幾小時突然無故覺得單位不夠大，改為有意出租單位。

【案件編號：DCCC 677/22】