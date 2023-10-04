瞞債「翻閹」領退休金 呃遮仔會8萬 煽同袍落假口供 官憂前警長破產 判還政府5元囚22月

被告黃志明（現54歲）承認8項訂明人員接受利益、一項意圖欺騙其主事人而使用文件、一項欺詐、一項意圖妨礙司法公正罪。

求情稱失去職場名聲 女兒中斷牙醫課程

暫委法官嚴舜儀引述辯方求情稱，被告是家中經濟支柱，育有一子一女，其妻為公務員；被告一直面臨財困，因本案白費多年來在警隊的努力，失去職場上的名聲，離職後駕駛的士維生，女兒因此中斷牙醫課程，一家飽受壓力。

煽下屬刪信息 幾乎毁滅證據

嚴官判刑時指出，涉案行為歷時11個月，被告身為警員應清楚知道誠信的重要和違法後果，惟他作為上司向下屬施壓，令對方難以拒絕其請求，又在無力還債的情况下詐騙警察儲蓄互助社取得貸款，及後要求前下屬刪去信息，幾乎毁滅證據及妨礙調查。最終判被告囚22個月，部分刑期同期執行。

欠債140萬 翻閹領退休金256.4萬

被告承認案情指，他1988年加入警隊，2016年升職警署警長，調葵涌分區巡邏小隊時認識上司李金鵬、下屬伍潤森和謝運滇。2018年12月，被告申請提早退休再獲聘的「翻閹」計劃時，虛報自己無欠債，惟他當時欠債近140萬元，2019年12申請獲批，警隊發放256.4萬元退休金。2020年12月初被告派駐到田心分區警署巡邏小隊。

另外，2020年9月，被告向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社訛稱自己沒有借貸，獲批8萬元貸款，惟當時他尚欠債逾122.2萬元。

同時，2020年5月至2021年4月，被告以投資失利、需要應急等理由，六度問伍潤森借合共33.92萬元，伍借出31萬元，有其中兩次拒絕要求，被告僅歸還4.5萬元。被告另問謝運滇借兩萬元並事後還款，又問李金鵬借8萬元但遭拒。被告接受廉署調查時，2021年4至6月三度游說伍潤森只向廉署披露其中2200元的貸款，又着對方刪去與他來往的信息。被告終在2021年6月被捕。

【案件編號：DCCC 752/22】