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港聞二

少戴口罩流感增 醫生倡盡早接種疫苗

【明報專訊】2023/24年度季節性流感疫苗資助計劃明日（周四）起展開，合資格者可免費接種。九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘昨表示，留意到新冠疫情後市民減少戴口罩，加上不時外遊，流感個案有上升，建議市民盡早於10至11月內接種，避免出現腦炎及肺炎等嚴重併發症。

流感疫苗資助計劃明開打

何家銘稱，疫情時市民均需戴口罩、勤洗手及避免到人多地方，僅約兩成人患流感；防疫措施放寬後市民少戴了口罩，流感個案隨即上升至三四成，反映整體社區對流感病毒的免疫力較低；而在近期患嚴重流感的病人中，只有兩成人接種了季節性流感疫苗，「健康的人也有可能患嚴重流感，所以除了已知禁忌症的人，所有年滿6個月或以上的人都應該接種」。

季節性流感疫苗資助計劃首階段明起展開，對象包括在醫管局轄下門診求診的智障者或領取傷殘津貼者、年滿65歲在專科或普通科門診求診的長者；第二階段本月24日展開，為年滿65歲長者接種；第三階段於10月30日起，對象為從事飼養及屠宰家禽或豬行業的人。屆時醫護將為合資格者做臨牀評估，根據疫苗紀錄給予建議，例如同時接種新冠或肺炎球菌疫苗。

接種流感疫苗後身體約需兩周產生抗體，除注射處可能輕微腫痛，一般無其他副作用；少數人會出現發燒等徵狀，通常一兩天內自動減退。

相關字詞﹕醫管局 流感 流感疫苗

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