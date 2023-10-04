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疫後四眼小一生增 視光師料關頻上網 有3歲童每日上網逾兩小時 衛署倡參加周年檢查

【明報專訊】衛生署近期檢視學生到訪學生健康服務中心的健康數據，發現學生特別是低年級小學生的視力近年有所下降，需佩戴眼鏡的小一生於2015/16至2019/20學年維持在11%，但於2020/21學年、即新冠疫情爆發後升至15%，並維持至2022/23學年，提醒學生採取措施保護視力，呼籲參加衛生署學生健康服務提供的周年健康檢查服務。有視光師稱以往較少小一生有近視等問題，但近年愈來愈多幼童戴眼鏡，料與幼童於新冠疫情多上網課、用電子產品上網等有關。

衛生署數據亦顯示，整體中小學生轉介至學生健康服務的視光師作進一步評估的比率，亦由2018/19學年的9.4%升至2020/21學年的16.7%，然後於2022/23學年輕微回落至13.2%。

中小學生轉介視光師評估比率

疫前9.4% 疫後16.7%

衛生署指出，學生在疫情期間較少參與戶外活動，亦花較長時間使用電子屏幕產品，以致中小學生使用屏幕產品時間大幅增加。根據學生健康服務中心問卷調查分析，於正常上課日，每日花兩小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品與學業無關用途的小學生，由2015/16學年的25.8%升至2018/19學年的32.2%，至2021/22學年更升至50.1%，其後於2022/23學年輕微回落至47.3%；中學生情况大致相若，由2015/16學年的65%升至2021/22學年的81.2%，並於2022/23學年回落至78.1%。

第I部分註冊視光師陳家豪向本報表示，以往較少小一生有近視等問題，惟近年發現愈來愈多幼童佩戴眼鏡，包括幼稚園學生。他稱幼童於疫情期間多上網課，使用電子產品上網、看YouTube亦更普遍，他更曾接觸有約3、4歲幼童每日上網逾兩小時。

專家倡視力測試提早至兩歲起

陳家豪建議政府將學生健康服務的視力測試提早至兩歲起，及早識別「鴛鴦眼」或深散光等先天問題，及幼齡化的近視等，最理想是跟從美國建議，讓幼兒於6至12個月大第一次驗眼，其後於3歲再驗眼。

衛生署表示，在學生健康服務受疫情影響前，每年為逾40萬名學生測試視力，學生健康服務會於2023/24學年為中小學生恢復周年健康檢查服務。該署提醒學生使用電子屏幕產品時，使用合適照明並減低屏幕光度、與屏幕保持合適距離等（見表），以保護視力。

相關字詞﹕學生健康服務 眼鏡 小學生 視力 衛生署

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