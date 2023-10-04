灣區熱搜：港治療師倡「銀髮金融」 推短住體驗

指長者感有鬆動錢才捨得花

蔡美寶自加拿大回流後在港從事職業治療，近年積極將香港的職業治療標準引入內地。她理解不少長者及子女擔憂內地養老業質素，「內地早已不是40年前那樣，如果回溯到40年前，香港也沒有職業治療師這行業」。蔡美寶認為北上養老雖然有政府「包底」中下階層的部分，但更多是面向香港中產以上階級，「令長者覺得自己有『鬆動錢』非常重要，否則他們不捨得花。金融界應該發揮作用，推出更多產品，教長者如何滾存生息」。

「政府不能一叫就叫人上來住，應該大力推動體驗，邀請長者中的KOL北上，也可以與子女一同上來，住五天七天，或者半個月，好嘢一定有人識貨。」蔡美寶表示，養老行業未來仍大有發展空間，例如旅行社可以推出「適老化」服務，讓輪椅長者也能到處去；仿照美國太陽城將養老社區建成度假勝地，「如果探爺爺嫲嫲本身就是一次好玩的旅行，個孫都好想再去，做仔女的難道不肯嗎？」