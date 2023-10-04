灣區熱搜：入住權掛鈎保險 投資分紅規劃養老

各地保費有別 穗粵園200萬起

泰康之家．粵園總經理孫家俊說，保險客戶或投保人父母有優先權入住泰康之家；在有空置單位時則會向公眾開放申請。以粵園為例，有意入住的長者只需交10萬元（人民幣，下同）按金及完成簡單手續，不用與保險掛鈎，單位月租視乎面積大小，介乎數千至萬多元不等。不過，現時粵園入住率已接近飽和，正準備二期擴建。

泰康健康財富規劃師孫嘉晞對本報稱，有些客戶從30多歲便開始計劃養老，相關產品與香港的分紅型保險類似，但附送入住泰康之家的權益；其設計概念是客戶在退休前儲錢，未來只靠保單的分紅已足夠支付入住費用及日常開銷。她又說，每個城市的泰康之家收費不同，保費亦有相應調整，如廣州的總保費為200萬元起；北京、上海、深圳的總保費是240萬元起；佛山總保費則是160萬元起，保費可一次過繳付，也可分期，具體細節可向泰康專業人員了解。

因此，如現時港人有意入住泰康之家，已退休的可視乎各個泰康之家是否有空置單位接受申請，如想「未雨綢繆」，亦可北上購買泰康保險產品。另一方面，泰康香港子公司亦正在港申請保險牌照；泰康保險集團管委會成員兼泰康之家首席執行官邱建偉透露，港人今後購買保險產品將更加便利，也可享泰康之家優先入住權。