灣區熱搜：院舍重塑養老體驗 有「玩」有「旅」重享受 險企全國連鎖經營 「全周期」照料退休生活

明報記者 林迎

「香港多數人仍抱傳統觀念，認為長者在失智、失能後才需要入院舍讓別人照顧」，位於廣州的泰康之家．粵園總經理孫家俊道。他解釋，傳統的養老觀念多指進入衰老階段，假設65歲退休，其實頭10年身體、精神均健康，可能到75歲才會逐漸衰老，而泰康之家強調「持續照料退休社區」，即退休後生活也是「養老」，而且是屬於「有錢有時間有體能」去享受有尊嚴、有品質和多姿多彩的養老生活。

泰康建養老品牌 廣深有粵園鵬園

「有行動能力時入住社區，在專業的營養、運動、復康、心理諮詢指導等悉心照料下，衰老也會減慢，而且在社區內能與一班有共同興趣愛好的長者共聚，可減少孤獨感。」孫家俊指出，人生最後3年，可能有兩年時間已不能自理生活，需要護理協助，直至最後進入安寧療護，「養老的定義不止這個短暫階段，而泰康之家提供的養老，就是可以從你退休開始持續照料至終老的全生命周期服務」。

早在2007年，泰康保險集團便開始佈局養老領域，建立泰康之家品牌，現時於全國17個城市營運18個泰康之家，其中在大灣區分別有2017年起營運、位於廣州市黃埔區的粵園，以及今年8月落成、位於深圳市大鵬新區的鵬園；此外，佛山市的禪園亦正在興建。

現分店遍17市 可各地旅居

作為全國最大型連鎖高品質養老機構，每間泰康之家除了為長者提供居住單位、大型戶外花園等，還配備如度假村般的文娛康樂設施，以鵬園為例，設有插花、書畫、健身、泳池、卡拉OK、圖書館、運動等生活配套。此外，每間泰康之家都配建醫院及門診，每名長者也安排管家、個案管理師和照護團隊，做到醫養、文娛、飲食、生活等全面照顧。

考慮到長者情况，泰康之家在設施上也有「適老化」標準，例如居住單位的家具均以「圓角」設計、採用防滑地板、浴室強化去水，以及在單位不同位置安裝求助器等；又例如單位大門刻意設計多一個位置較低的防盜眼，走廊亦特別寬闊，這些都是考慮到坐輪椅長者的需要。孫家俊道：「好多人有誤區，覺得長者住在一般的住所也沒問題，但其實長者在很多生活細節上需要特別兼顧到。况且就算有事叫到保安上來也不一定識急救，延誤救治。我們不但立即有人支援，而且也懂護理，旁邊就有醫療配套，這些對長者都十分重要。」

泰康之家另一賣點是提倡「旅居養老」。入住的長者可以隨時隨地申請前往其他城市的泰康之家「旅居」。孫家俊稱，「旅居」概念最早是因為有北方長者因身體狀况，冬季要搬到南方居住，後來發現長者各有不同需求，例如跟隨子女的工作調到外地，「鵬園落成之後，粵園有20幾名老人想搬到深圳去，他們有的因為原來住在深圳，有的因為子女在當地工作，也有因為子女在香港」；此外，長者也可將之當成旅行，到各城市的泰康之家短住幾個月，而且因設有全國聯網，長者的健康資料、藥物檔案、餐飲偏好等信息都可以直接轉到當地的泰康之家，等於去到哪裏都能得到一樣的照顧。

港六旬夫婦帶八旬父母同住

北上養老概念的興起，也讓泰康十分重視香港這個市場。孫家俊透露，目前粵園有1000多名長者入住，當中28名香港人，「最新入住的港人是一家四口，60多歲的兒子兒媳帶同80多歲的父母一起來」；而鵬園也在落成前便已收到50名香港的長者預訂入住。為了更好照顧他們，粵園及鵬園亦加強員工的粵語培訓，餐飲增添港式早茶點心，指示牌增加英文；另外，鵬園會規劃設立社區到口岸的專車路線，「若日後南沙有可用香港醫療券的醫院，粵園也會提供交通接駁」。

至於香港長者入住後能否適應，孫家俊指社區內的長者來自天南地北，生活習慣、思維方式一定不同，但泰康之家提倡文化上多元包容，「你喜歡唱英文歌，他喜歡唱紅歌，那就各唱各的好了。這裏有信菩薩的、有信耶穌的，養老社區是人生最後一站，到這裏來都是為了享受生活」。

獲國家商標保護 擬增宣傳吸港客

早前，國家知識產權局確認泰康之家商標在養老院服務上已達到馳名程度，給予馳名商標保護。雖然提供私營高檔次養老服務，但泰康保險集團管委會成員兼泰康之家首席執行官邱建偉表示，據在香港考察養老業所得，香港無論是房地產或服務成本都遠高於廣深，香港非常普通的養老機構費用，可能高於廣深高品質養老機構，所以設在大灣區的泰康之家，不僅服務內地，同時也放眼港澳客群，適合作為港人北上養老的選擇之一，泰康未來也有意加大在港宣傳，讓港人了解更多強調全生命周期服務的內地新型養老模式。

養老系列【新型養老篇】