【明報專訊】做過政務官、問責官員嘅立法會議員兼行政會議召集人葉劉淑儀,早前應港大政治與公共行政學系榮休教授卜約翰(John Burns)邀請,同該學系一班本科生演講及交流,主題係「How the executive-led system is working and the role of Legco in it」,講香港政制嘅歷史背景、行政主導嘅來源及行政立法嘅關係、行政會議非官守成員角色,以及集體負責及保密制等。