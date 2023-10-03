【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類

籲「勿將珍珠變膠珠」

鄧家彪噚日接受港台《千禧年代》訪問，認為現時觀塘嘅夜市規模較細，亦只屬短期性質，話觀塘海濱有潛力設長期夜市，例如市民放工後可去夜市，亦可配合啟德體育園發展成旅遊景點。Doreen隨後喺facebook以「勿將『珍珠』變『膠珠』」為題，話畀市民放鬆同帶旺經濟係兩回事，認為夜市可以提供另類體驗，但佢反問，市民放工後點會有閒情逸致去海濱吹風？

倡維港兩岸設高價值餐飲區

Doreen認為維港景色最能吸引人，但𠵱家喺維港兩岸難以搵到「似樣」嘅咖啡店，建議政府考慮喺維港兩岸嘅中心地帶設高價值嘅餐飲區，仿效外國善用環境發展高增值消費區，像阿根廷Puerto Madero嘅河邊區、新加坡嘅Esplanade及碼頭消閒中心等。佢仲話，維港夜市「救我們一時，救不了一世」，冀政府周詳規劃，「唔好將珍珠變膠珠」。