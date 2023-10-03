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港聞二

反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果

【明報專訊】政府收回粉嶺高球場170公頃中的32公頃（舊場）用地，城規會今就土地用途進一步申述再舉行公聽會。本報繼發現早前公聽會有虛假申述後，今次公聽會再次出現4份涉虛假申述文件均反對建屋。規劃署回覆本報查詢指，城規會秘書處向相關人發出出席聆聽會邀請後，接獲答覆未曾就該草圖提交進一步申述，經查證屬實後，城規會列作「不曾作出」進一步申述。有立法會議員稱，虛假陳述不常見，認為對比整體申述算少，未見到會「產生任何效果」。有不具名的城規會委員則形容非常罕見。

政府提改劃舊場9.5公頃

現暫訂「未定用途」

政府提出將粉嶺高球場部分土地改劃用途，並於7月「闖關」成功，獲城規會接納將當中約9.5公頃擬建屋用地（涉及粉嶺高球場「舊場」3個洞範圍），由「住宅（甲類）」暫時修訂為「未決定用途」，並同意土地作公營房屋的發展意向。

按程序，城規會接納建議修訂後仍接受進一步申述，並共接獲1907份申述。其後城規會文件指出，其中4份申述屬「不曾作出」，申述的號碼為F152、F180、F181及F182，故城規會共收到1903份申述。

本報翻查該4份申述，4名申述人依次分別為「Lo Henek Hon Hing」、「Rashid Ali Khan」、「艾敏」及「Hadia Rashid」，全部申述均屬反對意見。

身兼立法會發展事務委員會委員及規劃師的林筱魯表示，虛假陳述「唔出奇」但亦不常見，認為目前制度有助發現。他續稱，由於僅有數份虛假陳述，佔比太小，認為若有數百個虛假陳述就可以「虛張聲勢」，認為目前「這類無意義的動作難以產生任何效果」。

6月公聽會 市民遭冒認反對

城規會今起再辦3場

翻查資料，城規會就去年收到的逾6500份申述於6月舉行5場公聽會，當時城規會亦接獲一名市民反映遭人冒充身分申述反對建屋，確認該申述不再有效，並於會議紀錄中記錄事件以讓公眾知悉。

城規會將於今日、周四及周五（10月3、5及6日）再次召開3場公聽會，聽取申述意見後決定，於11月底法定限期屆滿前，把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。

香港哥爾夫球會稱，會長會於今早出席申述會及發言。

明報記者

相關字詞﹕香港哥爾夫球會 城規會 粉嶺高球場

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