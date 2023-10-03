明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效

【明報專訊】香港大律師公會及律師會近日獲邀到英國倫敦出席「英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮2023」及「法律領袖討論會」。大律師公會主席杜淦堃在討論會上，向全球近80名法律組織領袖發言表示，香港法律行業設有完善及公平的行業自我監管機制，一直行之有效，令業界運作良好。

指律師公會執行紀律 不受外來影響

英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮昨日舉行，杜淦堃表示，該儀式歷史悠久，多國重量級的法律組織領袖會到倫敦支持，今年有30多國家或地區、超過90名法律界組織領袖出席，包括規模較大的全球組織，例如國際律師協會（International Bar Association）等。律師會會長陳澤銘與前會長彭韻僖也前往倫敦參加典禮，認為活動對普通法司法管轄區來說尤其重要。

除了開啓典禮，英格蘭及威爾斯律師會與大律師公會亦於典禮前一天（1日）合辦「法律領袖討論會」，今年主題為「獨立的法律行業之重要性」，討論在現代及不斷演變的法律格局中，維持法律行業獨立運作的真正含意，除杜淦堃外，大律師公會副主席毛樂禮亦有出席，杜今年首次獲邀發言。

杜淦堃提到，香港大律師及律師按《法律執業者條例》「完完全全地」自我監管，稱條例賦予大律師公會及律師會紀律處分的權力。

他續說，大律師及律師的發牌及訓練也不受外來影響。杜認為自我監管機制令法律行業獨立運作，行之有效，繼續沿用對香港有利。

相關字詞﹕英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮 律師會 杜淦堃 大律師公會

上 / 下一篇新聞

同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
林寳追尾 的士翻飛
林寳追尾 的士翻飛
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO