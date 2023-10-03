赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效

指律師公會執行紀律 不受外來影響

英格蘭及威爾斯法律年度開啓典禮昨日舉行，杜淦堃表示，該儀式歷史悠久，多國重量級的法律組織領袖會到倫敦支持，今年有30多國家或地區、超過90名法律界組織領袖出席，包括規模較大的全球組織，例如國際律師協會（International Bar Association）等。律師會會長陳澤銘與前會長彭韻僖也前往倫敦參加典禮，認為活動對普通法司法管轄區來說尤其重要。

除了開啓典禮，英格蘭及威爾斯律師會與大律師公會亦於典禮前一天（1日）合辦「法律領袖討論會」，今年主題為「獨立的法律行業之重要性」，討論在現代及不斷演變的法律格局中，維持法律行業獨立運作的真正含意，除杜淦堃外，大律師公會副主席毛樂禮亦有出席，杜今年首次獲邀發言。

杜淦堃提到，香港大律師及律師按《法律執業者條例》「完完全全地」自我監管，稱條例賦予大律師公會及律師會紀律處分的權力。

他續說，大律師及律師的發牌及訓練也不受外來影響。杜認為自我監管機制令法律行業獨立運作，行之有效，繼續沿用對香港有利。