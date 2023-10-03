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港聞

港聞二

獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交

【明報專訊】精神病康復者要重建社交生活並不容易。患有思覺失調的哥哥自殺後，許耀斌（Law少）於2017年與精神科醫生和康復者組成「獅子山精神隊」，出戰毅行者賽事，自此組織跑友與康復者結伴行山，希望更多人與康復者同行。「在一個圈子裏被接納的感覺好重要」，他盼未來更多年輕人加入，繼續連結康復者。

盼改義工「外來人」印象

有一次，Law少帶着一班中途宿舍女宿友行山，有朋友遲到，其中一名宿友隨即拋下一句：「仲有嗰個義工幾時到？」這句話令他深思，「為何他們只覺（別人）是義工？她的概念就是接觸他們的外來人只有義工」，事情令他很想扭轉這種概念。

「你有冇識過一個（精神病）康復者做朋友？」Law少曾經問身邊朋友，但多數人只在教會或做義工才接觸康復者。走在山嶺，他有感不需太多社交技巧。行山門檻低、消費低，有些康復者服藥後會變胖，故希望藉着行山推廣精神健康，連結跑友與康復者之餘，也讓康復者相濡以沫。

有再遇愛情投入工作 難但非絕望

新書記錄了精神病康復者面對的困難，由社交、工作、感情到性需要，還有照顧者的苦苦掙扎。Law少見過許多家屬從不放手，曾有母親堅持每次陪伴患病兒子覆診，直至有次因工受傷要到急症室，卻只敢對兒子謊稱工作有事。兒子結果順利獨自覆診，他後來才明白媽媽缺席的原因，自此獨立起來，主動找工作，出糧後請媽媽飲茶。「照顧者很難平衡，但也有例子是康復者能愈來愈獨立。」

康復者重投職場非易事，曾有康復者送貨準時卻被解僱，原來因為服藥亦可能影響精神，記憶力轉差，總是忘記完成工作後按確認掣。不過，Law少也見過不少康復者遇到愛情、找到喜歡的工作，在許多人的生命仍看到希望，「雖然是好難，但不是完全絕望」。

相關字詞﹕行山 獅子山精神隊 許耀斌 精神病康復者

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