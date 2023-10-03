明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣

【明報專訊】連接元朗至北大嶼山的11號幹線動工有期，據環評報告，工程擬2026年首季動工，2033年第四季竣工，建成後將為現有青嶼幹線及屯門至赤鱲角連接路以外第三條通往大嶼山的行車通道。11號幹線規模龐大，其中包括全港首座南北行各4線、闊45米、長約1.9公里的跨海「青龍大橋」，以及全港首條雙管雙程4線、總長約2.1公里的「大欖涌隧道」。當局2026年起會先填海2.2公頃以建造大橋橋塔等，2028年首季建隧道及青龍大橋，最後於2031年建相關行政及通風大樓。

11號幹線於屯門藍地起步，上接現有港深西部公路及元朗公路，下接「藍地隧道」，至掃管笏交匯處再分別連接「掃管笏連接路」及分南北段、橫跨大欖涌河道高架橋的「大欖涌隧道」，最後接駁「青龍大橋」。

路署未提造價 需否收費

11號幹線將同時連接另外3個同樣目標2033年開通的擬建項目，包括屯門繞道、青衣至大嶼山連接路，以及連接交椅洲人工島道路。路政署未提11號幹線造價及需否收費，僅預計明年向立法會申請撥款以詳細設計。11號幹線項目已於2021年獲批約3.19億元做54個月勘查研究、2018年獲批約8770萬元做可行研究，累計逾4億元。

需填海2.2頃 稱海底物種常見

藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道（南段）將穿過大欖郊野公園地底，環評稱由於為地下隧道，料不影響園內動植物群棲息。至於填海2.2公頃，報告稱由於海底及潮下調查錄得物種在港常見及廣泛，海牀損失可考慮為輕微。

相關字詞﹕大嶼山 元朗 路政署 11號幹線

上 / 下一篇新聞

同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
林寳追尾 的士翻飛
林寳追尾 的士翻飛
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO