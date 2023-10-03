11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣

11號幹線於屯門藍地起步，上接現有港深西部公路及元朗公路，下接「藍地隧道」，至掃管笏交匯處再分別連接「掃管笏連接路」及分南北段、橫跨大欖涌河道高架橋的「大欖涌隧道」，最後接駁「青龍大橋」。

路署未提造價 需否收費

11號幹線將同時連接另外3個同樣目標2033年開通的擬建項目，包括屯門繞道、青衣至大嶼山連接路，以及連接交椅洲人工島道路。路政署未提11號幹線造價及需否收費，僅預計明年向立法會申請撥款以詳細設計。11號幹線項目已於2021年獲批約3.19億元做54個月勘查研究、2018年獲批約8770萬元做可行研究，累計逾4億元。

需填海2.2頃 稱海底物種常見

藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道（南段）將穿過大欖郊野公園地底，環評稱由於為地下隧道，料不影響園內動植物群棲息。至於填海2.2公頃，報告稱由於海底及潮下調查錄得物種在港常見及廣泛，海牀損失可考慮為輕微。