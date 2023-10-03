11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣

【明報專訊】連接元朗至北大嶼山的11號幹線動工有期，據環評報告，工程擬2026年首季動工，2033年第四季竣工，建成後將為現有青嶼幹線及屯門至赤鱲角連接路以外第三條通往大嶼山的行車通道。11號幹線規模龐大，其中包括全港首座南北行各4線、闊45米、長約1.9公里的跨海「青龍大橋」，以及全港首條雙管雙程4線、總長約2.1公里的「大欖涌隧道」。當局2026年起會先填海2.2公頃以建造大橋橋塔等，2028年首季建隧道及青龍大橋，最後於2031年建相關行政及通風大樓。
11號幹線於屯門藍地起步，上接現有港深西部公路及元朗公路，下接「藍地隧道」，至掃管笏交匯處再分別連接「掃管笏連接路」及分南北段、橫跨大欖涌河道高架橋的「大欖涌隧道」，最後接駁「青龍大橋」。
路署未提造價 需否收費
11號幹線將同時連接另外3個同樣目標2033年開通的擬建項目，包括屯門繞道、青衣至大嶼山連接路，以及連接交椅洲人工島道路。路政署未提11號幹線造價及需否收費，僅預計明年向立法會申請撥款以詳細設計。11號幹線項目已於2021年獲批約3.19億元做54個月勘查研究、2018年獲批約8770萬元做可行研究，累計逾4億元。
需填海2.2頃 稱海底物種常見
藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道（南段）將穿過大欖郊野公園地底，環評稱由於為地下隧道，料不影響園內動植物群棲息。至於填海2.2公頃，報告稱由於海底及潮下調查錄得物種在港常見及廣泛，海牀損失可考慮為輕微。