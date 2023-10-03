警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸

擎槍20秒警棍敲窗 涉案車突加速

昨中午12時許，警方前往處理一宗交通案件期間，於荔枝角道與大南西街交界留意到有私家車衝燈，並發現該車行車證過期。警方示意司機停車，對方繼續逃去。雙方展開追截，私家車沿青山道駛至近大南西街時，疑因路面情况無法行駛。警方口頭警告不果，擎槍戒備及以警棍敲打車窗，對方踩油撞開旁邊3輛的士及一輛私家車後掉頭離開。現場兩的士之車身及車尾分別有凹陷痕迹，一輛銀色私家車前泵把被撞毁，另一輛受波及的士則自行駛離。大批警員到場調查，封閉部分行車線。

兩人傷 緝三四十歲司機

網上片段顯示，當時涉案黑色私家車停在慢線，一名警員拔槍指向駕駛座，另有警員不斷拿警棍敲打車窗，司機突然開車撞開中線及快線的私家車及的士突圍，再剷上右邊行人路，沿青山道逆線往荃灣方向逃去。

被撞的士司機透露，警方電單車在燈位前截停所有車，警員下車擎槍指向涉案車約20秒，又嘗試拉開車門要求司機下車。被問及萬一開槍會如何處理，他說「無得驚」，會找地方躲避，又估計該車馬力頗大。事件中65歲詹姓的士司機報稱頸痛，41歲陳姓女途人腳部擦傷及頭暈，需送院治理。