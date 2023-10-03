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港聞二

《老夫子》走出四格 年逾七十不言休

【明報專訊】經典漫畫《老夫子》第二代作者王澤本身是建築學者，他接受本報訪問時說教學工作早已退下來，「但畫畫不是一項工作，它是一種生活，因為我的生活變成畫畫，生活是沒有退休的」，年屆七旬的他說即使80、90歲，也可能仍在畫畫。老夫子一角風趣幽默，愛幻想，故事五味紛陳，王澤嘆接手創作時困難重重，秉持着老夫子精神，沒有讓打擊及失望打垮。

「生活變成畫畫 生活沒有退休」

王澤指當年父親年紀大，身體欠佳，因此想辦法幫助他，處理出版及授權等工作，便「愈做愈放不開」，由幫助變成「繼承」，亦「愈做愈開心」，「我覺得全世界最好的工作可能就是畫漫畫」，目前工作室有團隊協助授權等工作。

王澤說數年前起決定不再畫四格漫畫，「第一就是我眼力已經不好，我要畫大點」，透露有時甚至會出現複視，「明明是一條線變成兩條線」，他亦認為漫畫呈現方式不一定要「四嚿六嚿」，可有不同表達方法，「而且《老夫子》漫畫主要就是幽默」。

王澤說當初曾花大筆金錢找其他畫家創作《老夫子》，但「全部唔得」，故最後決定自己執筆，「其他人真是只是畫，對老夫子一點心都沒有，因為老夫子不是他們的」。接手初時他希望讀者「看不出是我畫」，但兩三年後決定以自己方法去畫，「因為我不是我老竇，我沒有他的經驗，我沒有他的感情」。

憶接手辛酸 樂觀闢創作路

回想過去接手創作《老夫子》，王澤說困難「多到不得了，不知道從何說起」，最主要因為「唔識做」，但又希望幫父親，合約、法津等都要學，甚至試過簽約合作後未能收款，「無論你做什麼，照自己的方法、感情、期望做，不是按別人期望」。

談起這些辛酸事，王澤總是帶着笑聲道來，樂觀開朗猶如老夫子，「可能是我基因裏面這些事（煩惱事）對我來講，大概6個小時就無事」，任何打擊及失望都不會長留。他以《老夫子》常用主題「禍不單行」為例，即使有些慘事一再發生，「不要緊，從頭再開始」，「人生就是這樣，你不要關注在一件事情太耐，已經夠啦」。

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