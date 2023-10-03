眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來

明報記者 李浮南

新冠疫情衝擊全球，定居台灣的王澤卻在當地樂得自在，「全世界亂七八糟，改變了自己及太太的生活，別人變得非常頹喪，我們二人變得好生猛」，工作量大減九成，這些年兩人遊遍台灣各處，上山下海邊、深入農村，發現更多世外桃源，「他們（村民）不知道大城市發生什麼事」。王澤說疫情期間「無中獎」，保持身體健康。

疫下逍遙作畫 闊別4年回港展出

王澤周圍遊山玩水以外，正因為空閒時間增多，也創作了不同畫作。該些畫作於今次展覽展出，以老夫子為主角的壓克力畫，或彩色或黑白，他說在疫情期間在台灣亦辦過數次展覽，「當你畫了好多作品之後，終於有個機會、有個空間，將你的努力全部散開」。

人流減仍聞外語 雲吞麵「以前特別好食」

闊別香港4年多，王澤說特別想念香港的雲吞麵及咖喱魚蛋，抵步後坐天星小輪從九龍到港島，「去銅鑼灣看咖喱魚蛋檔是否仍在，去食雲吞麵」，感覺雲吞麵的味道有些變化，「以前好像特別好食」，但認為總好過台灣的港式雲吞麵，因為那只是「安慰品」。

王澤太太是台灣人，王澤說以前常帶太太回港，她對香港印象很好，香港常見的雙層巴士在她眼中是珍奇事物，「譬如香港的電車行來行去，好似好大的玩具一樣行來行去」，這些就是香港的繁榮。他說很多人問香港的繁榮是否仍在，「（到香港）看到之後，嘩，還是幾好吧」，特別留意到堅尼地城發展得已不同從前，但發覺討論多時的西九文化區仍在興建。

近年香港再遭遇移民潮，王澤同樣感到街上的人較以往少，「可能是疫情的後遺症，這個狀態會不會持久？可能要讓香港一點時間恢復一個新的狀態」。不過，他說仍在街上聽到不同國家語言，普通話、西班牙文、法文不絕於耳，認為「外國人還在這裏」。王澤除了用視覺、味覺感受香港，亦希望感受這地方的情緒，「所以（再來香港）都是一種嚮往，嚮往這個屬於香港的情緒」。

寄語港人「繼續努力」

《老夫子》每幅漫畫都會配上四字成語，「耐人尋味」、「禍不單行」堪稱經典，記者問王澤如何形容現在的香港，他二話不說：「繼續努力！」記者追問原因，他說「無得解亦不需要解釋」，「任何事情無辦法阻擋你對未來的期待」。

（特寫．回港個展）