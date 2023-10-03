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周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過

【明報專訊】本案一對女同志採用「互惠體外受精」（RIVF）醫療程序產子。婚姻平權協會活動經理梁苡珊表示，RIVF特別在容許伴侶雙方生理上參與懷孕過程，藉此共同成為嬰兒的母親。有立法會議員擔憂認可同性權利會動搖家庭價值；另有議員稱若撇除親生及基因的父母關係，只承認監護人身分，「現今說法都幾難講得過去」。

RIVF准雙方生理上參與懷孕

梁苡珊表示，根據加州大學三藩市分校資料，RIVF供女同志伴侶或跨性別男伴侶採用，與普通人工受孕分別是，由一人提供卵子於體外受精，再植入伴侶體內懷胎。至於RIVF在港使用情况，協會未有資料。

高院法官歐陽桂如在判辭強調，世界日新月異，人們未必藉結婚或異性戀關係組織家庭，法庭應保持敏銳，承認醫療程序幫助無法生育的人繁衍後代，又提到應以開放態度定義「父母」。法官說，對與嬰兒K一樣遭歧視的一群深表同情，但法例的缺漏須由立法機關填補，不是由法庭重寫法例。

民建聯副主席兼立法會議員周浩鼎認為，案件本身具爭議，法庭裁定提供卵子一方為「普通法下的父母」，而沒承認她為合法「父親」，是考慮到香港合憲合法、一男一女婚姻制度。周稱，承認同性婚姻及改變「父母」定義等議題環環相扣，擔心若輕率立法予以認可，將嚴重動搖香港的家庭價值，對社會家庭結構影響深遠，故對有關立法相當保留。

身為兩女之母的新民黨立法會議員容海恩說，不論親生或提供卵子一方，與嬰兒同樣有極親密關係，嬰兒是愛情結合誕下，對兩人意義重大，必須承認其身分；假如撇除父母關係，只予監護人地位，「說成完全不是你媽媽，和你完全無關係，道德上講不過去」。容海恩認為現在是適當時候檢討修例，相信改動篇幅甚大，牽涉教育和遺產分配，政府需時諮詢。

相關字詞﹕容海恩 周浩鼎 法庭 同性平權 性小眾（LGBTQ）

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