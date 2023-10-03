香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙

事主困惑勝敗 開心獲認可

律政司回覆本報查詢稱，法庭駁回根據《父母與子女條例》提出的申請，裁定答辯人不能成為案中兒童的母親或合法父母，律政司長作為案件介入人不會上訴。

曹喬菱表示，女同性戀者B及R選擇以RIVF（互惠體外受精）付出，與嬰兒均有聯繫，申請「父母」地位背後意義重要，令父母子女確認彼此真正關係，與申請監護權有別，非法庭所賦予及能拿走。

律師：「父母」確認真關係 有異監護權

曹喬茵謂，《父母與子女條例》限制不能宣布R是「父母」，但在其他普通法的地方則可行，而法庭有需要時就會「望上雲朵」、參考普通法案例。惟法庭裁定R身分是「普通法下的父母」是香港首案，曹喬茵認為，當律師未能解釋身分之際，相信出生及死亡登記處未能更改出世紙。