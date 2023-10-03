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香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙

【明報專訊】嬰兒K前年於香港出生後，由懷胎的B和提供卵子的R照顧下成長。根據判辭，B及R均是香港居民，中國籍的R曾在出世紙登記為K的「父母」不果，去年向法庭申請宣告R是K的「父母」，3人同年因疫情曾遷居南非。對於法庭在本案宣告R是「普通法下的父母」，律師曹喬菱和曹喬茵稱情况首見，具體權利有待釐清，又透露雖然事主或不明白結果是勝訴或敗訴而困惑，但對於獲身分認可仍感開心。

事主困惑勝敗 開心獲認可

律政司回覆本報查詢稱，法庭駁回根據《父母與子女條例》提出的申請，裁定答辯人不能成為案中兒童的母親或合法父母，律政司長作為案件介入人不會上訴。

曹喬菱表示，女同性戀者B及R選擇以RIVF（互惠體外受精）付出，與嬰兒均有聯繫，申請「父母」地位背後意義重要，令父母子女確認彼此真正關係，與申請監護權有別，非法庭所賦予及能拿走。

律師：「父母」確認真關係 有異監護權

曹喬茵謂，《父母與子女條例》限制不能宣布R是「父母」，但在其他普通法的地方則可行，而法庭有需要時就會「望上雲朵」、參考普通法案例。惟法庭裁定R身分是「普通法下的父母」是香港首案，曹喬茵認為，當律師未能解釋身分之際，相信出生及死亡登記處未能更改出世紙。

相關字詞﹕平權 出世紙 女同志 父母與子女條例 彩虹家庭

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