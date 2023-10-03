同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門

明報記者 陳家怡

律政司不上訴

律政司回覆本報查詢稱，律政司長作為案件介入人不會上訴。立法會議員周浩鼎擔憂認可同性權利會動搖家庭價值，議員容海恩則認同應檢討法例，若無視父母關係不予認可，是於理不合（見另稿）。

涉案女同志B及R於南非以R的卵子「互惠體外受精（Reciprocal in vitro fertilization，RIVF）」，形成胚胎後植入B的子宮，前年B在港誕下嬰兒K。B及R登記皆為K的「父母」，惟出世紙只列B作「母親」，故要求法庭宣告R是K的「父母（parent）」。

律政司：父母僅一男一女 官：違立法原意

案件焦點在如何詮釋《父母與子女條例》（下稱《條例》）第6條的「父母」一詞。參與訴訟的律政司指出，按照中文字義及法律，只得各一名男性父親及女性母親能成為「父母」；且《條例》列明，只有懷胎女子被視作「母親」，故不包括有基因關係但無懷胎的R。

主審高院法官歐陽桂如於判辭指出，《條例》立法原意是減輕非婚生子女的法律問題，保障子女法律平等，免受不平等對待，認為律政司說法違反立法原意，雖則是B和R的選擇導致K沒有父親，但這只是純粹因R和B同是女性，她們懷孕生下K，令K有別其他兒童，以及欠缺基因關係的雙親，仍構成歧視。

官引英案：法定父母未必親父母

歐陽官認同就法律議題協助法庭的「法庭之友」所言，稱《條例》提及「法律上父母」容許法庭追溯普通法下「父母」的概念，符合第6條保障兒童之目的。在英國案例Re G，曾為香港終院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡解釋「法定父母」未必是「親生父母」。歐陽官指出，隨着醫療科技進步，女性卵子受精後可放入另一女性體內，父母定義不一定基於特定性別或婚姻，後天性別為男性的（acquired gender of male）現可獲法律承認為「母親」。

同情受歧視孩子 現例有謬處

歐陽官表示，本案的R一直欲成為K的父母，B從沒想過排拒R，兩人並非「爭奪」母親地位，而是打算成為雙親。法官重申，法庭要詮釋法例而非立法，亦不必承認同性婚姻及RIVF是否可取。法官對與K一樣遭受歧視的一群深表同情，但現行條例有荒謬之處，立法當時不是要將「父母」概念凍結或石化，故盡其所能宣布R是「普通法下的父母」。

律師：判辭確認歧視 讓政府考慮修例

協助此案的律師曹氏姊妹稱未曾見過「普通法下的父母」身分，這是香港首宗案件，尚待了解具體權利。曹喬茵解釋，《條例》相關部分原本為認可藉醫療生育的異性伴侶擔任父母，並排除無意當父母的捐卵者及代母等第三者，但沒考慮同性伴侶使用RIVF程序。曹喬菱補充，判辭指出現行《條例》有不足，亦不容許宣布R是「父母」，唯有以創新名分取代。

縱然R未如最初期望成為「父母」，是次結果屬意料之外，曹喬菱稱法庭判辭清楚確認歧視情况，讓政府考慮修例；相信同志產嬰案只是其中一步，案件累積猶如雪球滾大，冀有助爭取性小眾權益。兩律師預料將有人提司法覆核。

【案件編號：HCMP447/22】

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