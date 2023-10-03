灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美

「好多年前，香港院舍有篇新聞爆出嚟……咦，好似就係你哋《明報》？」一名受訪者突然想起了什麽。2015年5月，《明報》揭露劍橋護老院將不能自理的長者在露台脫光等候冲涼，引發軒然大波，該報道後來獲得2015年度香港報業公會「最佳獨家新聞報道」冠軍、中大新聞獎、亞洲出版業協會（SOPA）多個獎項。記者當時正在專題偵查組，雖然這篇報道主要是同事負責，但記者有幫手做過後續回訪，略盡綿力，與有榮焉，原來有讀者還記得，那更是令人高興。

劍橋護老院的醜聞已過去數年，但新冠的教訓仍歷歷在目。疫情期間，香港多間院舍爆發連環感染，內地則對養老院實行最嚴格管理，例如家屬禁止探視、禁止送物資，最嚴峻時連院舍員工都不能回家。這種不近人情的做法，將感染率壓到最低，反增強了內地民眾對養老機構的信任度，也是疫後更多長者願入住內地院舍的原因之一。

文：尚東美