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大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」

【明報專訊】內地發展商萬科旗下的萬頤．榕悅城市長者照料中心位於廣州越秀區，住有6名香港長者，院長徐麗霞說原本覺得人數很少，誰知對比其他廣州民營養老院才發現「原來算多」。

港院友多與廣州有淵源

萬頤．榕悅是萬科首家設在廣州市區的大型養老機構，徐麗霞說，越秀區老齡化嚴重，但醫療資源豐富，5公里範圍內有多間三甲醫院（內地最高級別醫院），亦鄰近越秀公園、雕塑公園，方便家屬探視或帶老人外出。「我們這裏住了6名香港長者，他們與內地長者沒什麼區別。」徐說，香港院友多數與廣州有淵源，例如年輕時在廣州，後來去了香港，老了想回來；或者子女在廣州工作，故入住廣州院舍方便團聚。

徐麗霞稱，明白香港長者關心醫療問題，目前在院香港長者多數有買內地醫保，就醫可報銷大部分費用。她也知道香港醫療券可在港大深圳醫院使用，「這對港人入住深圳養老院有幫助，但由廣州來往深圳接送則不太現實」，若日後廣州南沙有同類醫院，院方願意提供往返交通，方便香港長者覆診。另外她提醒，如果長者在居住的城市沒親人，家屬要考慮如何處理緊急情况，因在需要簽字的情况下，醫院需要家屬出面。

華潤旗下的悅年華頤養中心（廣州越秀）院長陳琪亦稱有意到香港推廣，目前華潤悅年華在內地多處佈局，最大項目位於廣西南寧，有幾千牀位，廣州、深圳亦分別有200、400牀位，目前未有香港長者入住。她說想更多了解香港長者的喜好和需求，「他們喜歡山邊的環境，還是喜歡在市中心，要看他們的體驗作選擇」。

相關字詞﹕悅年華 民營養老院 萬科 萬頤．榕悅 北上養老 大灣區

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