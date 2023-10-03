明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展

【明報專訊】2013年國務院發改委頒布《國務院關於加快發展養老服務業的若干意見》，鼓勵民營及境外資本投資養老服務業，被稱為養老「產業化」元年。此後數年間，各行各業掀起「養老熱」，從房地產、醫院、保險公司，到醫療器械、家俬裝修，乃至AI、機器人，都認為養老行業出現「風口」，有意分一杯羹。但長者的觀念與需求，以及政策的阻礙，都是行業要面對的問題。

老人想住市區 易招鄰居反對

在越秀地產工作多年的張博，於2017年獲集團委任創辦越秀康養產業投資控股有限公司。他早前在廣東省養老服務業協會一個論壇上表示，「產業化」意味着養老不再僅是國家兜底的「公營事業」，而是一項可賺錢的「民營產業」，但是大多數民眾觀念仍停留在前者，覺得「養老靠政府」。

就算老人家願意「不靠政府」，對民營院舍的要求也不等於只要吃好住好。原本越秀康養想依託越秀地產的優勢，但自家樓盤成本太高，惟有另覓地方，而早期很多地產商投資養老院也走了不少彎路，張博說：「大家一開始都以為老人家要好山好水好空氣，忽略了老人的情感需求。他們想要生活得熱鬧，想子女方便看望，寧願住市中心，郊區的養老社區就算買了位也不住。」長者想住市區的另一訴求是近醫院，但市區地難找，亦會遭到居民反對，「他們覺得救護車經常出入，很吵」。萬科、恒大都曾發生過居民包圍養老院抗議，所以只能建在「獨門獨院」，避免離一般屋苑太近。此外，就算項目在市區，甚至「提供你想得到的一切老年人娛樂，但是發現他們都不願意搬來，為什麼？因為還要留在家中帶孫子」。

「一夠老二有錢」 長三角更有條件

越秀康養在全國有8000牀位，大灣區和長三角各4000，張博說：「要做好養老產業有兩個條件，一是那個地方的人夠老，二是有錢。」他不諱言長三角更符合上述條件。據官方數據，截至2022年末，廣州65歲或以上長者佔人口比例13.75%，低於上海的18.7%；而江蘇及浙江兩省60歲或以上長者佔比已逾20%，廣東僅13.45%。

張博說，雖然國家有文件支持養老產業，但實際上政策未全部打通，例如國務院曾支持利用農家大院、村集體用地建設養老機構，又鼓勵民間資本改造廠房、商業設施、閒置房屋等，但按住建部規定，養老院舍的抗震能力要比普通建築高，單是加高舊樓的抗震系數，成本就夠令人卻步。

相關字詞﹕越秀康養 北上養老 大灣區 長者實用資訊 北上實用資訊

上 / 下一篇新聞

同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
林寳追尾 的士翻飛
林寳追尾 的士翻飛
灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO