大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展

老人想住市區 易招鄰居反對

在越秀地產工作多年的張博，於2017年獲集團委任創辦越秀康養產業投資控股有限公司。他早前在廣東省養老服務業協會一個論壇上表示，「產業化」意味着養老不再僅是國家兜底的「公營事業」，而是一項可賺錢的「民營產業」，但是大多數民眾觀念仍停留在前者，覺得「養老靠政府」。

就算老人家願意「不靠政府」，對民營院舍的要求也不等於只要吃好住好。原本越秀康養想依託越秀地產的優勢，但自家樓盤成本太高，惟有另覓地方，而早期很多地產商投資養老院也走了不少彎路，張博說：「大家一開始都以為老人家要好山好水好空氣，忽略了老人的情感需求。他們想要生活得熱鬧，想子女方便看望，寧願住市中心，郊區的養老社區就算買了位也不住。」長者想住市區的另一訴求是近醫院，但市區地難找，亦會遭到居民反對，「他們覺得救護車經常出入，很吵」。萬科、恒大都曾發生過居民包圍養老院抗議，所以只能建在「獨門獨院」，避免離一般屋苑太近。此外，就算項目在市區，甚至「提供你想得到的一切老年人娛樂，但是發現他們都不願意搬來，為什麼？因為還要留在家中帶孫子」。

「一夠老二有錢」 長三角更有條件

越秀康養在全國有8000牀位，大灣區和長三角各4000，張博說：「要做好養老產業有兩個條件，一是那個地方的人夠老，二是有錢。」他不諱言長三角更符合上述條件。據官方數據，截至2022年末，廣州65歲或以上長者佔人口比例13.75%，低於上海的18.7%；而江蘇及浙江兩省60歲或以上長者佔比已逾20%，廣東僅13.45%。

張博說，雖然國家有文件支持養老產業，但實際上政策未全部打通，例如國務院曾支持利用農家大院、村集體用地建設養老機構，又鼓勵民間資本改造廠房、商業設施、閒置房屋等，但按住建部規定，養老院舍的抗震能力要比普通建築高，單是加高舊樓的抗震系數，成本就夠令人卻步。