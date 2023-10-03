三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金

王楚欽乒乓男單封王獨攬4金

三項賽分為盛裝舞步賽、越野賽，以及昨壓軸上演的場地障礙賽。賽前已居首位的國家隊，在個人賽領先的華天與愛驅「海王」壓軸出場，終與隊友未被罰分下，維持以罰分86.8分完賽，以5.9分低於次席的日本隊，贏得金牌寫下隊史；華天則以27罰分，0.9分優勢挫泰國隊的Korntawat Samran，成為雙金騎手。

國家隊代表團昨共進帳14金9銀3銅，累積147金81銀42銅。其中昨日煞科的乒乓，男單決賽上演國手同室操戈，王楚欽與力爭衛冕的樊振東激戰7局，終在決勝局贏11：7，局數以4：3挫對方封王，個人包攬男單、男雙、混雙及男團4金。總結今屆賽事，國乒在7單項共取得6金，唯一失金的是女雙，昨由韓國隊組合田志希／申裕彬以局數4：1挫朝鮮代表車秀英／朴秀京封后。

跳水方面，中國「夢之隊」昨包辦男、女子1米板金、銀牌，其中男將王宗源以總分459.5分稱王，上屆在此項目奪金的彭健烽則以442.45分居次；李亞傑則在女子組以317.55分，與得303.8分的林珊分別摘下金、銀牌。

（杭州亞運）