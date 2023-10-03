明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞運延續佳績，田徑港將俞雅欣於女子跳遠決賽以破香港紀錄的6.50米驚喜成績摘銅，不但取得今屆港田徑隊首牌，更是隊史首面田項亞運獎牌。至於昨煞科的乒乓球項目，黃鎮廷在男單4強惡鬥世界二哥的國家隊名將王楚欽，力戰下以局數2：4告負，但仍取今屆港乒唯一獎牌，摘銅而回。連同三項鐵人混合團體賽亦掛銅，為港昨添3面銅牌，累積6金15銀23銅共44面獎牌，已超越前屆躋身隊史第2佳成績，續追上屆的46面紀錄。

俞雅欣昨晚亮相女子跳遠決賽，在第2跳躍出6.50米，以0.01米刷新自己去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢，激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運「畢業」。

俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳後，最佳成績僅6.48米，令俞雅欣保住季席摘銅，而國家隊的熊詩麒（6.73米）及印度隊的蘇贊（6.63米）則為金、銀牌得主。俞雅欣賽後說：「6.50米是我一早要做到的，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍在搏更好成績」。

助田徑隊保住精英A級項目席位

過往俞雅欣曾提到，未能在全運會以獎牌送別移居英國的恩師陳慧賢屬一大遺憾，但今次卻在對方面對以新港績贏得亞運獎牌，她也坦承別具意義，「去年跳過6.49米後就受傷，雙腳阿基里斯腱持續發炎，我今（昨）日也要吃消炎及止痛藥上陣。我跟之前的教練（Rolf）練得麻麻，他不太適合我，但我今年跟回Animo（陳慧賢）後表現漸入佳境，。這證明香港的教練和運動員，在田徑舞台上可做到好成績」。

香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需奪牌才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤前晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相繼失準，男子接力隊今（昨）早被DQ，我心理壓力也很大。不過踏上賽場就不能多想」。她續指期望奪牌後可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但希望這面獎牌可鼓勵更多後輩參與田項」。

其餘港隊女將今晚分途出擊，鍾慧欣及黃沅嵐角逐女子跳高決賽。接力隊的梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江俊淇及羅芷元則出戰女子4×100米接力決賽。

32歲黃鎮廷未計劃掛拍 盼獎牌激勵後輩

乒乓方面，世界排名第49的黃鎮廷昨於男單4強面對國家隊的世界二哥王楚欽，首兩局均以5：11告負，第3局黃鎮廷力戰至「刁時」贏15：13扳回一城。第4局黃鎮廷爭持球落下風再輸5：11。

已無退路下在第5局打至5：5時，一口氣連取6分贏11：5。雙方第6局拉鋸，但阿廷末段關鍵時刻連失兩分輸9：11，以局數2：4不敵最終奪金的王楚欽，雖未改寫港乒男單最佳成績，但仍看齊2006年多哈亞運的李靜，摘下銅牌。

賽後黃鎮廷為摘銅感滿意，又透露是役請求暫停後調整心態改善了表現，「當時覺得若輸到0：3（局數）再叫暫停已幫助不大，因此提前使用再想辦法，反而及後打得更放」。而他又希望這面獎牌可激勵隊友及年輕後輩，「希望自己的精神能感染他們」。已年屆32歲的他亦表明未有退役打算，希望日後續尋突破。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

相關字詞﹕杭州亞運

上 / 下一篇新聞

同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
同性伴侶一取卵一懷胎 不滿出世紙只認產子者 供卵同志裁「普通法下父母」 律師：敞性小眾平權大門
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
香港首例權利待釐清 料未能改寫出世紙
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
周浩鼎：倘立法認可損家庭價值 容海恩：只予監護人地位講不過
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港隊三項鐵人混合接力賽再掛銅
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
港男籃負沙特無緣8強 仍創21年來最佳亞運成績
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
何子樂陳善鈺壁球女單16強輕勝過關 男單8強演港將內訌
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
三項賽團體賽壓日本泰國 國家隊奪亞運馬術首金
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
眼看耳聽遊舊地 王澤信香港創造未來
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
《老夫子》走出四格 年逾七十不言休
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
警擎槍截停不果 衝燈車撞開4車逃逸
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
11號幹線元朗駁北大嶼 擬2026動工2033竣
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
與家人爭執出走 男子疑路旁輕生
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
兄精神病輕生 再書患者辛酸 Law少盼去污名增支援
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
獅子山精神隊出戰毅行者 助康復者重建社交
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
赴英法律年度開啟禮 杜淦堃：港業界獨立監管有效
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
民主黨稱難獲三會提名 李慧琼質疑「曾否努力爭取」
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
反對高球場建屋 4虛假申述DQ 議員：假陳述唔出奇 比例太小難產生效果
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
殘疾人身兼照顧者 失明人會倡准領兩津貼
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
JPEX案 澳門遞解返港兩人准保釋
林寳追尾 的士翻飛
林寳追尾 的士翻飛
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：港商工廠轉型養老院 嘆「夾心階層」 內地補貼港資無份 不符港社署粵院舍計劃
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：傳統觀念政策不通 礙養老業發展
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
大灣區灣區熱搜：廣州民營院舍收6港長者 「原來算多」
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
灣區手記：香港院舍 ／文：尚東美
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】鄧家彪倡觀塘海濱市集長辦 江玉歡憂永久夜市令海濱不倫不類
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】探稀有生物海洋地貌 虛擬深海體驗館2025落戶航天城
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】赴港大演講超時 葉劉：同學熱情唔肯走
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】蘇富比秋拍 估價兩億藍鑽矚目 首設史前異獸拍賣 有鈎鼻龍化石
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO
【Emily】林兆康調職 何立基接任觀塘DO