俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌

俞雅欣昨晚亮相女子跳遠決賽，在第2跳躍出6.50米，以0.01米刷新自己去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢，激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運「畢業」。

俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳後，最佳成績僅6.48米，令俞雅欣保住季席摘銅，而國家隊的熊詩麒（6.73米）及印度隊的蘇贊（6.63米）則為金、銀牌得主。俞雅欣賽後說：「6.50米是我一早要做到的，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍在搏更好成績」。

助田徑隊保住精英A級項目席位

過往俞雅欣曾提到，未能在全運會以獎牌送別移居英國的恩師陳慧賢屬一大遺憾，但今次卻在對方面對以新港績贏得亞運獎牌，她也坦承別具意義，「去年跳過6.49米後就受傷，雙腳阿基里斯腱持續發炎，我今（昨）日也要吃消炎及止痛藥上陣。我跟之前的教練（Rolf）練得麻麻，他不太適合我，但我今年跟回Animo（陳慧賢）後表現漸入佳境，。這證明香港的教練和運動員，在田徑舞台上可做到好成績」。

香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需奪牌才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤前晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相繼失準，男子接力隊今（昨）早被DQ，我心理壓力也很大。不過踏上賽場就不能多想」。她續指期望奪牌後可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但希望這面獎牌可鼓勵更多後輩參與田項」。

其餘港隊女將今晚分途出擊，鍾慧欣及黃沅嵐角逐女子跳高決賽。接力隊的梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江俊淇及羅芷元則出戰女子4×100米接力決賽。

32歲黃鎮廷未計劃掛拍 盼獎牌激勵後輩

乒乓方面，世界排名第49的黃鎮廷昨於男單4強面對國家隊的世界二哥王楚欽，首兩局均以5：11告負，第3局黃鎮廷力戰至「刁時」贏15：13扳回一城。第4局黃鎮廷爭持球落下風再輸5：11。

已無退路下在第5局打至5：5時，一口氣連取6分贏11：5。雙方第6局拉鋸，但阿廷末段關鍵時刻連失兩分輸9：11，以局數2：4不敵最終奪金的王楚欽，雖未改寫港乒男單最佳成績，但仍看齊2006年多哈亞運的李靜，摘下銅牌。

賽後黃鎮廷為摘銅感滿意，又透露是役請求暫停後調整心態改善了表現，「當時覺得若輸到0：3（局數）再叫暫停已幫助不大，因此提前使用再想辦法，反而及後打得更放」。而他又希望這面獎牌可激勵隊友及年輕後輩，「希望自己的精神能感染他們」。已年屆32歲的他亦表明未有退役打算，希望日後續尋突破。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）