【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄

【明報專訊】噚日十一國慶，全體司局長出席升旗禮同酒會後，輪流喺facebook或社交媒體出帖賀國慶，話題離唔開對身為中國人感到自豪同驕傲，會為中華民族偉大復興作出更大貢獻等。Emily細讀官員帖文，留意到部分人提及國家主席習近平，包括政務司長陳國基、副財政司長黃偉綸、醫衛局長盧寵茂、商經局長丘應樺，以及發展局長甯漢豪，佢哋主要都係提及習近平喺兩會期間強調嘅「推進強國建設，離不開香港長期繁榮穩定」。
丘應樺引述習近平上周四出席國慶招待會講話，「新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川。團結就是力量，信心賽過黃金」。盧寵茂就話，「我會切實實踐習主席的要求，不負所託」，全力配合國家「健康中國」嘅發展。
勞福局長孫玉菡無提習主席，但話要「堅持自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行」，呢番話其實係習近平去年喺中共第二十次全國代表大會上提出嘅論述。環境及生態局長謝展寰提及堅持「綠水青山就是金山銀山」理念，都係習近平早年提倡嘅工作指示。
適逢國慶加杭州亞運，Emily發現只有文體旅局長楊潤雄有提及亞運，楊話港隊喺國家土地上競賽同取勝格外驕傲，亦對國家成功舉辦亞運感到自豪。
官員出帖文時間不一，至晚上9時，運輸及物流局長林世雄未見相關帖文，該局facebook最近帖文喺前日講國慶假期公共交通應對工作。