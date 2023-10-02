【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄

丘應樺引述習近平上周四出席國慶招待會講話，「新征程上，我們的前途一片光明，但腳下的路不會是一馬平川。團結就是力量，信心賽過黃金」。盧寵茂就話，「我會切實實踐習主席的要求，不負所託」，全力配合國家「健康中國」嘅發展。

勞福局長孫玉菡無提習主席，但話要「堅持自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行」，呢番話其實係習近平去年喺中共第二十次全國代表大會上提出嘅論述。環境及生態局長謝展寰提及堅持「綠水青山就是金山銀山」理念，都係習近平早年提倡嘅工作指示。

適逢國慶加杭州亞運，Emily發現只有文體旅局長楊潤雄有提及亞運，楊話港隊喺國家土地上競賽同取勝格外驕傲，亦對國家成功舉辦亞運感到自豪。

官員出帖文時間不一，至晚上9時，運輸及物流局長林世雄未見相關帖文，該局facebook最近帖文喺前日講國慶假期公共交通應對工作。