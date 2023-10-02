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【Emily】浸信教會自發辦國慶「升旗」 牧師：愛國唔影響崇拜基督

【明報專訊】2019年成立嘅教會「三一臨在浸信會」，噚日趁國慶日喺崇拜後舉行國慶「升旗儀式」，有80幾名教友出席。教會牧師黃衛雄話，佢哋係香港首間浸信會自發辦升旗活動，又認為愛自己國家係公民責任，唔影響崇拜基督。黃衛雄話，反修例風波期間有好多信徒被其他教會排擠，故成立咗呢間教會，約有五分之二教友都係警員或者佢哋嘅家屬。

「三一臨在浸信會」位於沙田石門一座商廈，噚日教會朝早10點開始做崇拜，約11點半播升旗片，唔少教友揮動國旗，又喺身上貼心形國旗，佢哋之後午膳聚餐同見證分享等。黃衛雄向Emily話，原本諗住喺大廈地下位置做升旗儀式，但因大廈業主話唔方便做其他活動，最後只能播片。

話好多人誤解「政教分離」

黃衛雄話希望可藉升旗活動表達對國家嘅愛，又話每間浸信會都係獨立，而且佢哋冇加入「浸聯會」，「我哋唔會影響佢，佢都唔會影響我哋」。佢話好多人誤解咗「政教分離」，其實唔代表唔可以愛國，只係唔應該「教會係政府、政府係教會」。佢又話雖然共產黨員唔可以有宗教信仰，但唔代表國家政策冇宗教自由。

另外，聖公會教省前秘書長管浩鳴噚日喺中環聖公會聖約翰座堂舉行崇拜，講台旁擺放國旗。佢話以往內部討論過擺放國旗嘅事，今次崇拜有為國家祈禱環節；又話為國家好嘅事情感恩，亦都希望上帝可賜國家能力，讓各方面做得更好。

噚日好多地方有升國旗儀式，包括8間資助大學、都會大學、恒生大學。

相關字詞﹕管浩鳴 三一臨在浸信會 升旗禮 國慶

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