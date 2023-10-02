疑壞電腦失「回憶」 青年蹈海亡

失舊照學習資料

父：佢諗唔通就係諗唔通

墮海26歲男子姓林，據悉任職文員，為家中獨子，與父母同住西營盤聖士提反里。林父向記者表示，兒子的電腦近期故障，但經維修後部分資料無法復修，大部分為舊相片、學習資料等，懷疑兒子因失去資料不開心，昨早亦沒有返教會，「4年大學最好嘅回憶喺晒裏面，佢諗唔通就係諗唔通」。

事發昨早11時許，林被發現在中山紀念公園對開墮海，有途人將岸邊救生圈擲向海面並報警。一名男子曾下海嘗試拯救不果，腳部受傷，其後由接報到場救護員即場初步治理，該男子其後向警員講述情况。救援人員接報到場時，墮海青年已失去蹤影。

由於現場風浪較大，警方及消防擴大在岸邊瞭望範圍，消防船及水警輪在海面游弋，消防蛙人在近岸水域搜索。林的父母接到通知趕到現場等候消息。約一小時後消防蛙人尋獲墮海青年，將他救至公眾碼頭，再由拯救人員抬上岸，交救護員送院。警方經初步調查將案列自殺，現場無檢獲遺書，青年死因有待驗屍確定。

IT界籲重要內容備份雲端

方保僑回覆查詢稱，電腦資料儲存在硬碟及快閃記憶體，經損耗均會出現故障，即使有專家協助亦未必能百分百保證能完全修復，且需付昂貴費用；防止資料遺失最好方法是備份，包括使用外置硬盤等設備。他建議可將重要內容備份到雲端，「雲端伺服器大部分有好強嘅保護，資料冇咁易唔見或損壞」；又可於備份前先加密，將外泄風險減至最低，惟雲端需付費。

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