提醒懿居二期首置客 樓書「斜紋」標示結構牆

韋志成在網誌表示，在徵詢法律意見後，今次在「煥然懿居第三座」的售樓說明書及示範單位試行新措施，並在符合《一手住宅物業銷售條例》的要求下，於住宅物業平面圖額外標示每個單位的結構牆及柱的位置，並以黑色「斜紋」方式標示結構牆及柱，加強首置市民對單位佈局認知，並在圖例寫有文字說明。

煥然懿居二期累收900申請表

他說，相比市場上一般住宅物業售樓說明書的平面圖劃一以黑色線條顯示單位內部結構牆及間隔牆的做法，市建局採用嶄新展示方式，讓公眾一目了然，更清晰了解結構牆及柱的位置。

他補充，首置盤「煥然懿居第三座」的大廈公契亦列明，業主不能在單位做任何違例建築工程，包括移除或更改任何室內及外牆的結構，以保障樓宇安全。

此外，近期出現資料外泄事故，市建局亦已委託獨立網絡安全顧問，為網上申請系統做獨立安全性測試，為所有申請人經網上申請表格填報的個人資料加密，以盡量減低個人資料泄漏風險。