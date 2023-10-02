明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

12嚴重併發8無接種 專家籲兒童快打流感針

【明報專訊】本港今次夏季流感共錄得12宗兒童流感嚴重個案，均染甲型流感H3病毒，併發症包括嚴重肺炎、休克或腦炎，其中一名5歲女童死亡。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華昨稱，最近數周上呼吸道感染兒童入院數目增加，兒童感染流感可併發腦炎或嚴重肺炎死亡，近期有數名兒童染病後出現低血壓，引致昏迷或腦組織受損，須注射強心藥，呼籲家長盡快帶子女接種本季流感疫苗。

衛生防護中心數據顯示，今次夏季流感12宗兒童嚴重個案中，6宗涉嚴重肺炎或吸入性肺炎，腦炎或腦病變、休克各佔3宗；當中8宗個案沒有接種本季流感疫苗。

多留意食慾小便量神志

關日華昨於商台節目《政好星期天》稱，兒童感染流感、呼吸道合胞病毒（RSV）及副流感可出現細胞因子風暴，引致低血壓，令血液無法流至腦部，導致昏迷或腦組織受損，須吊鹽水及強心藥。

他稱兒童流感可在數小時內惡化成重症，呼籲家長留意子女病徵，若無法進食、小便量減少或神志轉差，應盡快到設有深切治療部的醫院求醫，不可再拖。

關日華提到，近期兒童和成人感染RSV情况增加，病徵除了發燒和咳嗽，更會因病毒細胞聚合導致氣管和支氣管閉塞，呼吸時出現「嘻嘻」聲，約於發燒後7至10天出現，呼籲醫生多注意。

相關字詞﹕呼吸道合胞病毒 上呼吸道感染 流感 關日華

上 / 下一篇新聞

港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」
港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」
國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6
國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6
黃鎮廷今鬥國家隊王楚欽爭入男單決賽
黃鎮廷今鬥國家隊王楚欽爭入男單決賽
國羽男團連贏3場 反勝印度稱王
國羽男團連贏3場 反勝印度稱王
科威特鏈球手誤擲 裁判右腿腳脛腓骨骨折送院
科威特鏈球手誤擲 裁判右腿腳脛腓骨骨折送院
黃金周次日內地客16萬 少疫前四成 多五一2% 業界稱好轉 出境港人增逾七成
黃金周次日內地客16萬 少疫前四成 多五一2% 業界稱好轉 出境港人增逾七成
國慶酒會 外交副特派員李永勝亮相
國慶酒會 外交副特派員李永勝亮相
國安署長首刊文 重提「深入實施國安法」
國安署長首刊文 重提「深入實施國安法」
難辨關愛或競選 麥美娟：參選須遵指引
難辨關愛或競選 麥美娟：參選須遵指引
雨災癱瘓復康工場 200人被「冲散」 四處借場維持服務 利民會：修復至少需半年
雨災癱瘓復康工場 200人被「冲散」 四處借場維持服務 利民會：修復至少需半年
工友掛念同事 掛心復工天天問
工友掛念同事 掛心復工天天問
「小犬」周五料成強颱闖400公里
「小犬」周五料成強颱闖400公里
兒童睡眠窒息 中大證手術成效彰 患高血壓風險降 易增肥須配合良好飲食
兒童睡眠窒息 中大證手術成效彰 患高血壓風險降 易增肥須配合良好飲食
女長毛悼南丫海難 「美國隊長」獻花被捕
女長毛悼南丫海難 「美國隊長」獻花被捕
彭飛舟料慢病共治延續 冀3年一篩查
彭飛舟料慢病共治延續 冀3年一篩查
關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3000
關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3000
提醒懿居二期首置客 樓書「斜紋」標示結構牆
提醒懿居二期首置客 樓書「斜紋」標示結構牆
疑壞電腦失「回憶」 青年蹈海亡
疑壞電腦失「回憶」 青年蹈海亡
迎頭撼私家車 客貨車撞欄險墜坡
迎頭撼私家車 客貨車撞欄險墜坡
大灣區灣區熱搜：社署擴粵買位 院舍研收需護養者 港NGO肇慶安老院1/3港人 稱港式運作易適應
大灣區灣區熱搜：社署擴粵買位 院舍研收需護養者 港NGO肇慶安老院1/3港人 稱港式運作易適應
大灣區灣區熱搜：老行尊稱北上養老3顧慮 遠親遠朋不熟醫制
大灣區灣區熱搜：老行尊稱北上養老3顧慮 遠親遠朋不熟醫制
大灣區灣區熱搜：內地公營院舍限戶籍 獨南沙收港長者
大灣區灣區熱搜：內地公營院舍限戶籍 獨南沙收港長者
【Emily】浸信教會自發辦國慶「升旗」 牧師：愛國唔影響崇拜基督
【Emily】浸信教會自發辦國慶「升旗」 牧師：愛國唔影響崇拜基督
【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄
【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄
【Emily】公務員局開微博 盼加強溝通
【Emily】公務員局開微博 盼加強溝通
【Emily】高球手許龍一亞運奪金 田北辰再倡保留「舊場」做公眾球場
【Emily】高球手許龍一亞運奪金 田北辰再倡保留「舊場」做公眾球場
【Emily】目標第一 IVE太陽能車下月澳洲出賽
【Emily】目標第一 IVE太陽能車下月澳洲出賽