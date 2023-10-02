12嚴重併發8無接種 專家籲兒童快打流感針

衛生防護中心數據顯示，今次夏季流感12宗兒童嚴重個案中，6宗涉嚴重肺炎或吸入性肺炎，腦炎或腦病變、休克各佔3宗；當中8宗個案沒有接種本季流感疫苗。

多留意食慾小便量神志

關日華昨於商台節目《政好星期天》稱，兒童感染流感、呼吸道合胞病毒（RSV）及副流感可出現細胞因子風暴，引致低血壓，令血液無法流至腦部，導致昏迷或腦組織受損，須吊鹽水及強心藥。

他稱兒童流感可在數小時內惡化成重症，呼籲家長留意子女病徵，若無法進食、小便量減少或神志轉差，應盡快到設有深切治療部的醫院求醫，不可再拖。

關日華提到，近期兒童和成人感染RSV情况增加，病徵除了發燒和咳嗽，更會因病毒細胞聚合導致氣管和支氣管閉塞，呼吸時出現「嘻嘻」聲，約於發燒後7至10天出現，呼籲醫生多注意。