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港聞

港聞二

關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3000

【明報專訊】政府昨日宣布把關愛基金下4項經濟援助計劃恆常化，支援照顧者或殘疾人士，其中「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」、「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」每月津貼額均會由2400元增至3000元。因應上述兩項照顧者津貼計劃恆常化，在職家庭津貼計劃將不再把相關津貼計算為入息，新安排適用於昨日或以後提交的職津申請。

嚴重殘疾津貼增至2500

其餘兩個會恆常化的計劃包括「嚴重殘疾人士特別護理津貼計劃」，每月全額津貼額會由2000元增至2500元；以及「為獲聘於有薪工作的高額傷殘津貼領取者提供津貼以聘請照顧者計劃」，每月津貼5000元。社會福利署今年6月起已分批發信予護老者、殘疾人士照顧者或殘疾人士，邀請合資格者提出申請。

增6個月內地院舍試住期

另外，為鼓勵合資格長者參加廣東院舍照顧服務計劃，社署昨日起在計劃加入為期6個月的試住期，入住上述計劃下內地安老院的長者於試住期間，在社署中央輪候冊的「長期護理服務」，即院舍照顧服務及社區照顧服務的申請將被列為「非活躍」類別，若試住期屆滿時繼續接受內地院舍照顧服務，將被視為選擇入住內地安老院，在中央輪候冊的長期護理服務申請將會結束。

若長者在試住期間離開內地安老院，將被視為退出計劃，會按原本申請日期，恢復其在中央輪候冊上長期護理服務的輪候位置。如已正式入住計劃下內地安老院的長者選擇退出計劃及回港，並需院舍照顧服務，在符合健康狀况及所需護理程度下，會獲安排入住改善買位計劃下的資助宿位。

相關字詞﹕津貼 殘疾人士 關愛基金 照顧者

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