彭飛舟料慢病共治延續 冀3年一篩查

轉醫生或需180天 不建議頻換

慢病共治計劃推廣「一人一家庭醫生」概念，彭飛舟昨於無綫節目《講清講楚》稱，相信多數市民願意長期由同一家庭醫生跟進，若雙方期望病人轉換家庭醫生，也有相關程序處理，需時180日。病人要先到地區康健中心提出請求，康健中心會了解原因，例如家庭醫生是否退休、病人是否獲處方藥物等；如藥物快到期，可縮短轉醫生時間。他強調由同一醫生跟進病人效果最佳，希望市民一至兩年才考慮轉醫生。

彭飛舟稱，家庭醫生以優惠價採購的藥物，可處方給無參與計劃的病人，鼓勵醫生與病人建立長遠關係，不認為會浪費公帑，當局亦會訂立內部指引，規限醫生買藥數量。

至於護士診所及專職醫療服務，他稱現時地區康健中心專職醫療服務的共付額為150元，當局正採購私營服務，料明年首季有統一定案。

病人不限 指優惠藥沒浪費公帑

被問病人會否寧用更便宜的醫管局服務，彭飛舟重申，慢病共治計劃目的是讓病人對自己健康負責任，當局正研究透過醫管局向基層市民提供篩查，包括檢討現有公私營協作計劃，但稱醫管局目前以治療為重，故需時處理如何加入預防服務。

彭飛舟又稱，地區康健中心目前有15萬名會員，慢病共治計劃推出後接獲很多醫生電話查詢，相信隨着計劃推行，將有愈來愈多醫生登記，期望醫生將現有年滿45歲病人加入計劃。