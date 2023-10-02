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港聞二

女長毛悼南丫海難 「美國隊長」獻花被捕

【明報專訊】昨十一國慶日亦是南丫海難11周年，「女長毛」雷玉蓮帶同白色鮮花及祭品，下午4時許到中環往南丫島的4號碼頭附近悼念海難39名死者。另外，昨有男子在銅鑼灣崇光百貨門外「獻花」被捕，據悉他是2016年旺角騷亂中被判兩項暴動及一項襲警罪入獄的「美國隊長」容偉業。他被判囚3年，2021年3月刑滿出獄。

雷昨午帶同鮮花祭品到中環碼頭，多名便衣警員在附近戒備，未有干涉。至昨晚9時國慶煙花匯演期間，雷雙手合十默哀11分鐘，寓意南丫海難11周年。雷表示，帶同綁有黑絲帶的白花及祭品，主要分為39份，並稱將會在適當時間焚燒香燭冥鏹拜祭。

她其後在海邊自設寫上「沉冤待雪」的祭壇，沒焚燒香燭冥鏹便離開。2012年國慶日，「南丫四號」遭港九小輪「海泰號」猛撼，造成39人死亡。

另外，昨午約5時，穿黑色T恤39歲男子手持白花，在銅鑼灣崇光百貨門外「獻花」，遭警員截查，要求出示身分證。

涉行為不檢阻差 重案跟進

雙方一度理論，警員警告他的行為會「煽動」途人，男子未有跟從警方指示，遭數名警員合力按在地上，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕，案件交由灣仔警區重案組跟進。男子被制服期間有途人高喊「獻花無罪」。

相關字詞﹕容偉業 美國隊長 雷玉蓮 南丫海難

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