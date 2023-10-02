兒童睡眠窒息 中大證手術成效彰 患高血壓風險降 易增肥須配合良好飲食

中大醫學院進行全球首個隨機對照研究，評估手術治療對改善OSA兒童患者動態血壓的成效，研究已在醫學期刊Sleep Medicine發表。

合扁桃腺脹大病情嚴重者

研究招募109名6至11歲非肥胖兒童接受睡眠測試，他們因鼻鼾或其他OSA症狀到胸肺及睡眠科求診，若發現阻塞性睡眠窒息症指數大於3，而且扁桃腺肥大，便獲邀參與研究。

研究團隊將兒童隨機分為手術組和監測組，分別有62及47人，記錄他們於日間、睡眠期間和24小時平均動態血壓。結果發現，嚴重睡眠窒息症患者進行手術後，睡眠時平均每小時阻塞性呼吸暫停次數大幅下降，較手術前平均23次，減少了19次，大部分個案病情由嚴重轉為輕微至中度。手術亦降低嚴重患者睡眠期間的血壓下壓，病情較輕者的血壓下壓則與手術前沒太大分別。

中大醫學院兒科學系副教授陳晶晶表示，患者若有扁桃腺肥大等明顯症狀，同樣建議他們做手術。部分輕微患者因鼻敏感導致鼻塞，便會考慮使用藥物，回復呼吸暢順。

研究發現，手術組參加者的體重指標（BMI）比監測組參加者錄得較大升幅。陳晶晶解釋，暫未有文獻解釋此現象，有可能是患者手術前的睡眠質素下降，影響生長荷爾蒙，同時因不能呼吸而經常半夜驚醒，需要用很多能量呼吸。即使患者手術後攝取的食物量與手術前相若，但術後睡得更好，毋須用太多能量呼吸，因此體重較易增加。

陳晶晶表示，BMI增加會削弱手術降低血壓的成效，因此單靠手術治療不足以有效管理OSA，手術後家長要留意及控制孩子體重，建立良好生活習慣。

醫生籲握黃金期 年幼做手術

另外，陳稱有些患者約8歲後扁桃腺會自動變小，但6至11歲為兒童生長和發展的黃金時間，故建議家長盡快安排手術。

中大醫學院兒科學系主任李民瞻稱，明白家長擔心兒童須麻醉做手術有風險，惟睡眠窒息症會引致兒童血壓上升、專注力下降等問題；且扁桃腺要數年才會變小，令兒童持續受睡眠窒息症影響，冀家長能理解手術效用。

李民瞻提到，兒童患者睡眠時除了有打鼻鼾和流夜汗等症狀外，日間亦會有專注力不足等問題，形容日間症狀與過度活躍症症狀類似，呼籲家長多留意。