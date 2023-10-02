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「小犬」周五料成強颱闖400公里

【明報專訊】位於呂宋以東的熱帶氣旋「小犬」，昨日已增強為強烈熱帶風暴。天文台預測，小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，本周後期可能進入南海東北部，周五以強颱風級別闖入本港400公里範圍。不過，一股東北季候風會在本周中後期抵達華南，受東北季候風影響，小犬路徑及強度存在變數。

根據天文台預測，小犬今日會增強為颱風。昨午4時小犬集結在馬尼拉之東北偏北約920公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。天文台九天天氣預報顯示，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大，周五及周六離岸及高地吹強風。

小犬（Koinu）是今年太平洋颱風季第14個被命名風暴，該名字是首次使用，由日本提供，指星座「小犬座」（Canis Minor），而日本提供的其他熱帶氣旋名字均為星座名，例如天兔及小熊等。

天文台昨稱，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，昨午本港大部分地區氣溫升至33℃或以上，天文台尖沙嘴總部昨午2時許錄得34℃，流浮山、上水及濕地公園錄得35℃以上。

周一至周四續高溫

天文台指出，東北季候風今日會影響廣東沿岸，高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，預料本港今明兩日最高氣溫為33℃，周三及周四達34℃。

相關字詞﹕強烈熱帶風暴小犬

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