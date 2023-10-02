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港聞

港聞二

工友掛念同事 掛心復工天天問

【明報專訊】9月8日黑雨那晚，阿金失眠了。曾患抑鬱症的阿金，已在利民會職業復康服務中心「新翠實業社」接受5年服務，那裏對她來說是平日上班的工場。家住柴灣環翠邨的她，當晚看着樓下水位愈升愈高，心想「工場實無了」。水退後，她每日最關心何時可以復工，「韞喺屋企對住四面牆，心情唔好」。不過，最近阿金也等到好消息，本月第二周起可暫時在青年廣場接受服務。

阿金那晚還想到，自己包裝到一半的牛奶仍在工作枱，「好擔心交唔到貨，但𠵱家都浸咗了」，也想起放在櫃子裏的自製口罩都應該報廢了，擔心冬季又要花錢購買口罩。

讓人掛念的還有「同事」。阿金和數名在復康工場接受職能基礎訓練的會員有一個通訊軟件群組，每日互通消息，「佢哋會打畀我問：『金啊，姑娘有無同你講幾時可以返工』」。上周二，她特地買蛋撻帶給住在利民會「環翠之家」的同事。她語氣堅定地說，「我當佢係一份工嚟㗎」。

Kennis的弟弟患有嚴重精神病，不能獨自在家，自2004年開始在中心接受服務。她說黑雨那晚看着柴灣水浸的新聞，弟弟情緒亦有些波動，擔心中心出事。她憶述，弟弟知道中心因水災暫時關閉後，很傷心沒來得及說再見，「佢話竟然冇機會say bye bye（說再見），好彩以前影過相」。

臨時地點受助 稱適應需時

Kennis自言目前不知該如何安排時間照顧弟弟，深感徬徨，猶幸中心優先安排弟弟到新的臨時地點恢復服務。不過，她期望中心盡快完成修復，弟弟去臨時地點接受服務後，回家時也提到需要花時間適應新環境。

如今中心正門已拉閘，門外貼有4張大小不一的告示，寫道「中心會暫停開放，直至另行通知」。利民會助理總幹事王家敏說，水災後有開解說會，告知會員中心因「山泥傾瀉」暫停開放，但災後第一周仍需安排一名工作人員到中心門口，因每天都有會員前來、以為中心仍營運，每天仍會接到會員電話詢問復工時間。

王家敏說中心對許多會員來說如同「屋企」，洪水過後曾問部分會員在中心有否遺留貴重物品，「有人就話係想攞番第一日入嚟廚房做嗰條圍裙」。

相關字詞﹕職業復康服務中心 水災 柴灣 利民會

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