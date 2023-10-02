雨災癱瘓復康工場 200人被「冲散」 四處借場維持服務 利民會：修復至少需半年

明報記者 楊晨

新翠實業社成立32年 支援精神及情緒受困者

位於柴灣新翠花園地下的利民會職業復康服務中心內的新翠實業社，成立至今32年，為精神及情緒受困擾人士提供支援及復康服務，如從事郵件加工處理及分類、包裝牛奶等工作。

泥漬遍地酸腐味未散 牆遺1.6米水紋

經歷一場水災，上周二中心地上仍滿佈泥漬，天花板長滿霉點，戴着口罩仍能聞到酸腐味。數周前借來的電力，僅供幾台電風扇和數支光管運作，一些轉角位安靜得只剩悶熱，但利民會職員不斷重複「比之前好咗好多」。

被洪水冲垮的後門，附近牆壁仍遺下高1.6米的水紋。利民會高級經理周穎聰是災後第一個趕到中心的人。上月8日晚，他看新聞已經心知不妙，但沒想到災情如此嚴重，枱櫈等雜物堵塞在玻璃門內，無法開門。他慶幸會員當時已放工離開，以往水浸時部分智障人士或精神病康復者會恐慌，甚至情緒激動。

六七清潔公司拒接單 員工自行搬走廢物

周穎聰事後聯絡清潔公司，6至7間公司均拒絕，有清潔公司到中心門口後不願進入，稱「呢啲唔係清潔，係瓦礫」，拒絕報價。中心員工親自清理被洪水冲毁的牛奶和廚房殘羹，一趟一趟搬走廢物。周笑言「現時聽到打風落雨，都有啲驚」。

利民會總幹事馮祥添憶述，災後第一次來中心時，一腳踩入淤泥，猶如來到「災區」。他慨嘆若能在半年內完成修復是「神蹟」，預計需花1700萬元。中心在水災前原先計劃裝修，他說社署已「開綠燈」允許毋須重新招標，與此前一個工程項目合併，但不知審批需時多久，期望盡早批出款項，以展開修復工程。

中心現時服務逾200名會員，馮祥添提及新冠疫情期間有人因斷斷續續接受服務，少了社交，狀態明顯變差，如今要找到同樣面積的替代場所並非易事；最後利民會與青年廣場、教會等機構「共用空間」，租借其他機構閒置場地，安排受影響會員分批重新接受服務。社署和民政事務局事後也有借出場地。

會員分散受助 與商家合作盡早復產

馮祥添說，現時優先安排有照顧者支援需要的會員恢復服務，1/3會員將到青年廣場、1/3則被安排到教會及利民會「環翠之家」，其餘正陸續獲安排。該會先恢復日常生活技能培訓，並會與合作的商家協商，盡早恢復生產，舉例在「環翠之家」的飯廳搭建臨時「流水線」。

中心員工一夜之間失去辦公場地，現時辦公椅座墊與泥土同色，抽屜仍有發臭積水，剪刀、釘書機等文具陷在泥土。利民會助理總幹事王家敏表示，洪水過後，員工亦無處開緊急會議，曾去KFC開了幾次會，部分員工亦要在貨倉辦公，以貨架為辦公桌。

位於柴灣道側的中心後巷口仍拉起封條。馮添祥說長遠會研究中心地點是否還適合，考慮搬遷，惟如今還是期望能盡快完成原址修復並復工。