難辨關愛或競選 麥美娟：參選須遵指引

本報整合18區關愛隊名單，其中16區的關愛隊正副隊長，部分為現任或前區議員，若按人數計算，元朗區最多。麥美娟昨日出席國慶酒會後表示，參選人選舉工程的經費計算、宣傳指引、是否可用一些組織的名義來參選，或是否聲稱得到某些組織的支持等，選舉指引均有清晰交代，「什麼人參選，也須根據相關選舉指引處理」。

民政專員任區會主席

稱助政策「落地」鞏協同

區議會主席日後由民政事務專員擔任，麥美娟稱，重塑區議會後，民政事務專員既是區議會主席，亦是各區關愛隊總指揮，同時是地區管理委員會主席，亦會列席於「地區治理專組」及「地區治理領導委員會」，讓專員可充分掌握地區市民的聲音，令各項政府政策「落地」時更有效率和貼近市民意願。她又認為此安排可產生更好的協同效應，相互發揮諮詢和服務功能。