國安署長首刊文 重提「深入實施國安法」

對比前任公署署長鄭雁雄任職期間寄語，董經緯今次歡迎辭470多字，明顯較鄭約1200字少，用字也較鄭少色彩；例如鄭解釋國安公署必須堅持鬥爭、開設官網是網絡空間發聲，董則傾向在原則上表述公署定位。翻查資料，在2021年國安法一周年及今年1月，港澳辦主任夏寶龍在港澳研究會研討會上，也曾分別提及「深入實施國安法」，2021年他曾呼籲人人自覺遵守及捍衛國安法。

國安公署官網同時刊出董經緯在《民主與法制周刊》、圍繞學習中共總書記習近平《習近平著作選讀》撰文，稱自覺維護習為黨中央核心的權威和領導。

事隔4年 駐軍再赴抗日烈士碑獻花

另外，駐港解放軍官兵代表、原東江縱隊港九大隊老戰士，及中小學師生代表前日到新界烏蛟騰烈士紀念園，瞻仰抗日英烈紀念碑，並舉行敬獻花儀式。翻查資料，今次是駐港解放軍繼2019年9月後再次參加活動，根據內地官媒2019年公布，參加官兵當時稱要發揚鬥爭精神，今次則無提及此句。