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港聞

港聞二

國慶酒會 外交副特派員李永勝亮相

【明報專訊】特區政府昨舉辦國慶升旗禮及酒會，日前抵港履新的外交部駐港特派員公署副特派員李永勝，及7月獲委任的國安公署署長董經緯首次出席並在傳媒亮相，其中李以署理特派員身分出席。外交部駐港公署近日首次刊出李永勝部分履歷，他曾任中國常駐聯合國代表團參贊，也曾任新疆維吾爾自治區政府外事辦公室副主任，是繼駐港部隊司令員彭京堂後，第二名曾派駐新疆的中央駐港機構主要官員；港澳辦副主任王靈桂則在任職社科院期間研究新疆及反恐等議題。

來港要員 具駐疆背景第二人

翻查新疆政府網站，李永勝在2020年10月以「援疆」借調新疆。根據公開資料，李在疫情期間多次出席以「新疆是個好地方」為主題的線上雲遊新疆活動，參與反駁西方對新疆人權狀况的批評。不過，外交部駐港公署簡歷中，僅簡要提及李「1995年參加工作」及曾任外交部海洋法事務特別顧問等。

在西方質疑中國內地經濟放緩下，特首李家超在國慶酒會列舉多個數字，包括內地經濟年均增長5%以上，高於全球同期平均，並形容內地給香港機遇「源源不絕」，呼籲主動融入內地發展大局、提升國際競爭力。他表示，香港面對環境變幻莫測，但形容機遇和挑戰同時出現，相信「功崇惟志，業廣惟勤」，相信港人「有橋、食腦」、懂得靈活走位，經得起考驗。翻查資料，「功崇惟志」出自《尚書》，中共總書記習近平在2013年兩會中曾引述。

特首稱內地機遇「不絕」

陳茂波信經濟長期向好

財政司長陳茂波在網誌說，內地發展路上難免「面對一些風險挑戰」，但經濟體量大、中央政府領導堅強有力，相信「內地經濟長期向好基本面沒有改變」。

早前訪問歐洲，陳稱在環球經濟氣氛偏弱下，西方金融界及商界有意到內地及亞洲找機遇，並引述外國人稱分裂的世界只會製造更多不確定，妨礙全球經濟復蘇。翻查資料，陳訪英期間曾與「知華派」商界人物同場，包括據報將辭任匯控公共事務主管的古沛勤（Sherard Cowper-Coles）。

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