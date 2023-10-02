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黃金周次日內地客16萬 少疫前四成 多五一2% 業界稱好轉 出境港人增逾七成

【明報專訊】十一黃金周上周五開始，首日訪港內地旅客人數較疫情前的2018年同期減半。據入境處數據，前日（9月30日）黃金周第二天，約有15.9萬內地訪客人次入境，仍較2018年同日的26.1萬人次少近四成，但比今年五一黃金周第二天約15.6萬人次增約2%。旅監局數字顯示，截至昨午3時共接獲627個內地入境旅行團登記在黃金周假期（9月29日至10月6日）訪港，涉內地旅客約1.9萬人次。

黃金周627內地團 涉兩萬人

立法會旅遊界議員姚柏良稱，十一黃金周第二日內地訪客比五一黃金周第二日多，屬預計之內，因本港已逐步復常，認為應有好轉迹象。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱國慶煙花有助維港兩岸餐廳的營業額。

據入境處數據，前日周六約15.9萬內地客入境，較上周五的黃金周首日的12.3萬增加29%。不過，同日本港居民出境人次41.2萬，較首日的33.9萬增逾21%，亦較五一黃金周第二日高逾73%（見表）。另外，截至昨晚9時，昨日約82.5萬人次出入境，其中入境人次約32萬。

旅監局稱，昨共有193團到港，涉及內地旅客約5900人次，之前兩日、即黃金周首兩天共238團到港，涉及約6800內地旅客人次。旅監局昨繼續派員到較多內地入境團到訪的景點、註冊商店及餐飲處所巡查，並在午膳時段錄得約50團到土瓜灣個別餐飲處所。旅監局稱，雖然旅行團令街上人流增加，但整體秩序良好，會繼續與業界及其他執法機關等合作及保持溝通，同時協調組辦旅行團的旅行代理商及餐飲處所疏導及管理旅行團人流。

出境多 姚柏良：慣北上過節

姚柏良向本報表示，原已預料十一黃金周入境人次較五一理想，因5月屬傳統淡季，即使在疫情前入境旅客數字亦較少。至於本港居民出境人次遠超內地訪客入境人次，他指因港人傳統上會到內地過中秋，加上今次中秋連同國慶假期形成「長周末」，認為現象合理，情况與疫前相若。

黃家和指煙花吸客

料業界日做4億生意

黃家和表示，國慶煙花吸引大量市民觀賞，令尖沙嘴及中環不少食肆爆滿，部分餐廳更可做到「兩輪」生意，估計業界由中秋至昨日每日約4億元營業額，情况不俗。他續稱，不少商界因應黃金周推出優惠，認為可做到宣傳效應，吸引市民外出。

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