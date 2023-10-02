國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6

仍以破港績為目標

上屆亞運摘銅的呂麗瑤，日前於女子100米欄初賽超風速下跑出13.24秒殺入決賽。不過，國家隊的吳艷妮因偷步一度被DQ，但上訴後可續戰，最終呂麗瑤以13.35秒衝線，僅排第6；吳艷妮最終仍因偷步被DQ，其隊友林雨薇則摘金。呂麗瑤賽後坦承受偷步事件影響，但只能相信裁判決定。

眼見亞洲水平不斷進步，呂麗瑤坦承經歷掙扎，「有時我都會想，為甚麼我的進步幅度不及別人，有時我都好大貪。不過逐步逐步來吧，別人也付出很多努力，才有好成績」。這名港隊「欄后」續指，自己一直以陳秀英在1994年造出的香港紀錄（13.14秒）為目標，即使今次失利也未動搖，「不會所有事都一帆風順，只要不放棄，我信總有一日破到香港紀錄」。呂麗瑤受訪時多次落淚，她提到父母及胞姊日前難得首次在現場看她比賽，且見證她在超風速下跑出個人最佳成績，因此特別感觸。

男子跳遠方面，陳銘泰憑第2跳以7.83米獲第6，國家隊的王嘉男則以8.22米封王，印度隊選手和石雨豪則分列亞、季軍。

其餘港將方面，17歲新星李紫桃初戰亞運在女子200米初賽跑出24.89秒，與自己保持的港青紀錄相差0.62秒，總成績第15無緣決賽，她賽後稱近月備戰亞運情况並不理想，「上星期病了，所以這時間已滿意，希望有下次亞運機會準備得更好」。石錦程及陳俊浩則在男子200米初賽分別跑出21.99秒及22.21秒未能晉級。至於梅政揚及李家耀於男子110欄初賽分別以14.04秒及14.20秒完成，亦不足闖關。