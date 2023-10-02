明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6

【明報專訊】昨晚在杭州奧體中心體育場上演的亞運田徑女子100米欄決賽現爭議一幕，東道主星將吳艷妮被判偷步，但上訴後重新上線。港隊「欄后」呂麗瑤受影響下跑出13.35秒位列第6，她在衝線後神情失落，看到同日完賽的「跳遠王子」陳銘泰即相擁落淚。

仍以破港績為目標

上屆亞運摘銅的呂麗瑤，日前於女子100米欄初賽超風速下跑出13.24秒殺入決賽。不過，國家隊的吳艷妮因偷步一度被DQ，但上訴後可續戰，最終呂麗瑤以13.35秒衝線，僅排第6；吳艷妮最終仍因偷步被DQ，其隊友林雨薇則摘金。呂麗瑤賽後坦承受偷步事件影響，但只能相信裁判決定。

眼見亞洲水平不斷進步，呂麗瑤坦承經歷掙扎，「有時我都會想，為甚麼我的進步幅度不及別人，有時我都好大貪。不過逐步逐步來吧，別人也付出很多努力，才有好成績」。這名港隊「欄后」續指，自己一直以陳秀英在1994年造出的香港紀錄（13.14秒）為目標，即使今次失利也未動搖，「不會所有事都一帆風順，只要不放棄，我信總有一日破到香港紀錄」。呂麗瑤受訪時多次落淚，她提到父母及胞姊日前難得首次在現場看她比賽，且見證她在超風速下跑出個人最佳成績，因此特別感觸。

男子跳遠方面，陳銘泰憑第2跳以7.83米獲第6，國家隊的王嘉男則以8.22米封王，印度隊選手和石雨豪則分列亞、季軍。

其餘港將方面，17歲新星李紫桃初戰亞運在女子200米初賽跑出24.89秒，與自己保持的港青紀錄相差0.62秒，總成績第15無緣決賽，她賽後稱近月備戰亞運情况並不理想，「上星期病了，所以這時間已滿意，希望有下次亞運機會準備得更好」。石錦程及陳俊浩則在男子200米初賽分別跑出21.99秒及22.21秒未能晉級。至於梅政揚及李家耀於男子110欄初賽分別以14.04秒及14.20秒完成，亦不足闖關。

上 / 下一篇新聞

港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」
港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」
黃鎮廷今鬥國家隊王楚欽爭入男單決賽
黃鎮廷今鬥國家隊王楚欽爭入男單決賽
國羽男團連贏3場 反勝印度稱王
國羽男團連贏3場 反勝印度稱王
科威特鏈球手誤擲 裁判右腿腳脛腓骨骨折送院
科威特鏈球手誤擲 裁判右腿腳脛腓骨骨折送院
黃金周次日內地客16萬 少疫前四成 多五一2% 業界稱好轉 出境港人增逾七成
黃金周次日內地客16萬 少疫前四成 多五一2% 業界稱好轉 出境港人增逾七成
國慶酒會 外交副特派員李永勝亮相
國慶酒會 外交副特派員李永勝亮相
國安署長首刊文 重提「深入實施國安法」
國安署長首刊文 重提「深入實施國安法」
難辨關愛或競選 麥美娟：參選須遵指引
難辨關愛或競選 麥美娟：參選須遵指引
雨災癱瘓復康工場 200人被「冲散」 四處借場維持服務 利民會：修復至少需半年
雨災癱瘓復康工場 200人被「冲散」 四處借場維持服務 利民會：修復至少需半年
工友掛念同事 掛心復工天天問
工友掛念同事 掛心復工天天問
「小犬」周五料成強颱闖400公里
「小犬」周五料成強颱闖400公里
兒童睡眠窒息 中大證手術成效彰 患高血壓風險降 易增肥須配合良好飲食
兒童睡眠窒息 中大證手術成效彰 患高血壓風險降 易增肥須配合良好飲食
女長毛悼南丫海難 「美國隊長」獻花被捕
女長毛悼南丫海難 「美國隊長」獻花被捕
彭飛舟料慢病共治延續 冀3年一篩查
彭飛舟料慢病共治延續 冀3年一篩查
關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3000
關愛基金4計劃恆常化 照顧者津貼增至3000
12嚴重併發8無接種 專家籲兒童快打流感針
12嚴重併發8無接種 專家籲兒童快打流感針
提醒懿居二期首置客 樓書「斜紋」標示結構牆
提醒懿居二期首置客 樓書「斜紋」標示結構牆
疑壞電腦失「回憶」 青年蹈海亡
疑壞電腦失「回憶」 青年蹈海亡
迎頭撼私家車 客貨車撞欄險墜坡
迎頭撼私家車 客貨車撞欄險墜坡
大灣區灣區熱搜：社署擴粵買位 院舍研收需護養者 港NGO肇慶安老院1/3港人 稱港式運作易適應
大灣區灣區熱搜：社署擴粵買位 院舍研收需護養者 港NGO肇慶安老院1/3港人 稱港式運作易適應
大灣區灣區熱搜：老行尊稱北上養老3顧慮 遠親遠朋不熟醫制
大灣區灣區熱搜：老行尊稱北上養老3顧慮 遠親遠朋不熟醫制
大灣區灣區熱搜：內地公營院舍限戶籍 獨南沙收港長者
大灣區灣區熱搜：內地公營院舍限戶籍 獨南沙收港長者
【Emily】浸信教會自發辦國慶「升旗」 牧師：愛國唔影響崇拜基督
【Emily】浸信教會自發辦國慶「升旗」 牧師：愛國唔影響崇拜基督
【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄
【Emily】司局長fb國慶賀文紛引習語錄
【Emily】公務員局開微博 盼加強溝通
【Emily】公務員局開微博 盼加強溝通
【Emily】高球手許龍一亞運奪金 田北辰再倡保留「舊場」做公眾球場
【Emily】高球手許龍一亞運奪金 田北辰再倡保留「舊場」做公眾球場
【Emily】目標第一 IVE太陽能車下月澳洲出賽
【Emily】目標第一 IVE太陽能車下月澳洲出賽