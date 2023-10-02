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港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」

【明報專訊】香港足球代表隊創歷史！昨晚在杭州亞運男足8強，憑翼鋒潘沛軒下半場初段建功，加上港將眾志成城，負隅頑抗，最終以1：0擊敗西亞勁旅伊朗隊，首度晉身亞運4強。主教練安達臣及潘沛軒均稱勝仗引證凡事都有可能。潘沛軒亦歸功全隊鬥到最後仍搏盡，他與門將謝家榮盼亞運取佳績，籲重新正視及感染更多人支持香港足球。

港男足相隔65年再度晉身亞運8強，昨晚在上城體育中心體育場對伊朗隊，正選跟16強一球挫巴勒斯坦隊僅一個變動，由黃皓雋取代林衍廷「擔正」。上半場港足大部分時間受壓，惟仍有攻勢，孫銘謙7分鐘在禁區頂起腳，被對方門將撲出底線。伊朗隊面對港足密集防守多次嘗試遠射，但均無功而還，半場互無紀錄踢成0：0。

安達臣稱勝仗非幸運 期待4強撼日本

港足換邊後不久意外地打開紀錄，47分鐘，黃皓雋大腳傳中，前鋒安永佳頭槌二傳，潘沛軒伏兵門前射入破網，領先1：0。落後的伊朗隊積極反撲，前鋒Arsalan Motahari於60分鐘曾離門3碼面對空門頭槌高出。上仗力挽狂瀾的門將謝家榮續發揮穩健，於比賽末段撲出對方多次頭槌攻門，協助港足險勝 1：0，創造歷史首度晉身亞運4強，將於周三晚上6時大戰日本隊。「藍武士」憑內野航太郎及松村優太各建功，在8強2：1淘汰朝鮮隊。

港足主教練安達臣賽後強調，這勝仗絕對不是幸運，「半場時我提醒球員要把握機會進攻，看到球隊創造了很多機會，戰果並非幸運，亦高興球員每日都在進步，期待4強對日本隊，在杭州（亞運）什麼事都可能發生」。

潘沛軒賽後稱勝利是全隊功勞，「今場勝仗是全隊兄弟功勞，到最後一刻大家仍搏盡」。他又對能為港足創造歷史感榮幸，「由細到大夢想都是想代表香港隊，希望幫港足做到成績。希望這場比賽可感染將來更多人支持香港足球，告訴大家聽香港足球唔係唔得，我們可以對伊朗、對強隊繼續爭勝，什麼事都有可能」。隊長胡晉銘稱勝出關鍵是做到賽前部署，在前場成功做到壓逼，令對方不易進攻，「全隊球員真的一人跑多一步，先有這個歷史時刻」。

另一功臣謝家榮亦希望透過今次打入亞運4強佳績，呼籲各界要再正視香港足球發展，「希望香港足總有更多資源及用得其所、政府更加重視足球項目。畢竟足球在全球是其一最受歡迎的運動，而每次港足比賽真的吸引到很多球迷入場，反映香港足球是有價值」。

國足兩球負韓國8強止步

至於中國隊在8強大戰韓國隊，在上半場被洪鉉錫及宋旼奎各入一球，加上戴偉浚頭槌中柱，終負0：2，無緣4強。「太極虎」將與烏茲別克隊爭入決賽。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

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