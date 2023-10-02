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大灣區灣區熱搜：內地公營院舍限戶籍 獨南沙收港長者

【明報專訊】內地養老院舍分為公營和民營，另有一種「公建民營」，即由政府出地興建，引入民營機構管理，帶有半官方性質。公營院舍收費低廉，但有戶籍限制，多數只收本區戶籍長者，不過今年4月起，廣州市南沙區養老院已可接收港籍長者。

根據《南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》，年滿60歲的港澳籍長者，若在南沙常住半年以上、持有港澳居民居住證，或者在南沙區內工作半年以上的港澳人士及其配偶的直系親屬，可申請入住南沙區養老院。該院月費約2000元（人民幣，下同），共400個牀位，當中50個劃給港澳長者專屬，截至8月暫有4人入住。

廣州長者飯堂 港人補貼價每餐15元

除了入住公營養老院，香港長者於大灣區也可享用社區服務，例如廣州各街道設有長者飯堂照顧附近的老人家，廣州戶籍長者有「補貼價」每餐12元，香港與外地戶籍長者則收每餐15元，上門送餐再加3元。社區通常還有助浴、清潔、陪診、康復及日間照料等服務，收費低廉，並有頤康中心定期組織康樂活動。

此外，亦有地產商為吸引香港退休客戶買樓而附加「養老服務」。雅居樂肇慶香港城營銷總監馮暉說，該樓盤設計上已有「適老」理念，例如洗手間寬度足夠輪椅出入等。肇慶香港城上月初還與招商局仁和厚德醫療管理公司及港企匯能中國合作一項為香港長者而設的綜合服務式住宅計劃，由肇慶香港城提供128個新單位，業主可享有定期上門清潔、慢性病管理等家居與健康管理，以及由獲批在內地執業的香港醫生覆診或做身體檢查的醫療保健服務。

相關字詞﹕大灣區 養老 院舍

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