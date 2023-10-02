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大灣區灣區熱搜：老行尊稱北上養老3顧慮 遠親遠朋不熟醫制

【明報專訊】在香港護理行業有30多年經驗的李寶滿曾涉足內地養老行業，她稱長者北上顧慮主要在3方面，一是擔心家人探視不方便，二是對醫療制度不熟悉，三是遠離過去社交圈子。李寶滿稱，廣東省飲食口味、文化相近，又在「一小時生活圈」內，已是最方便港人的地方。

李寶滿曾擔任雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會長者服務總監10多年，任內開​​設數間長者護養院，「我第一間做的院舍在龍蝦灣那麼遠，草也高過我」。她亦擔任過香港中文大學護理系講師，曾到江門市為維達紙業公司開辦高端養老院，近年創辦熙護健康顧問公司並擔任董事。

「如果我要選養老院，我會選內地。」李寶滿說，香港院舍沒空間、不舒服，「內地地方一定沒得彈，價錢平、地平、人工平，高檔院舍在香港可能3萬元，在內地1萬多就可以。但為什麼大家不去？原因很複雜」。她指出，首先是家人探視問題，入住院舍的長者平均85歲，子女也五六十歲，覺得跨境探視不方便。李寶滿稱，20多歲入行時，香港的院舍都設在偏遠地方如三門仔，家人去探也要半天，現在北上養老也是同一問題。「廣東省是一小時生活圈，我覺得還可以，但我對兒子說『我以後上去』，他也覺得『這麼麻煩，有什麼事我要騰上去找你』。如果在香港，屯門去將軍澳也要個幾鐘，但感覺上不用跨境，不用整乜碼物碼。」

港醫療體系透明 內地樣樣計

其次是對醫療體系不熟悉。「香港醫療體系很透明，住在這一區肯定是跟這間公立醫院，每間價錢一樣，但內地不是，逐樣同你計。」她強調，人生最後階段也最多病痛，來回醫院可能很頻密，港人會擔心花費。第三是聚會，長者遠行涉及很多問題，要院舍同意才可「放人」，長者會覺得見不到同學、朋友，對方年紀也大，不方便到內地探望。

「養老要看目標顧客是誰 要有相應配套」

她指出，不少海外港人老年有意回流，因為外國院舍雖大，畢竟飲食習慣不同。「當你年紀大，就會回味小時候的味道。老人家喜歡吃熱食，但（外國院舍）弄個三文治冷冰冰，有碗熱湯好像很巴閉。」她解釋，長者視力不佳、行動不便，不能獨立外出時，吃飯成了每天最貼身享受，「所以養老一定要看服務目標顧客是誰、文化是怎樣，要有相應配套」。

李寶滿說，回歸以來，內地養老業已開始派人到香港取經，「他們學了很多香港經驗，某程度上講是緊跟香港步伐，雖然跟不足，始終兩邊制度有些不同」，她也認為，論硬件現在內地全勝，軟件雖然還未跟得上，但從業員水平正在追趕，「學習很快、很勤力，也比較有耐心」。

相關字詞﹕院舍 大灣區 養老

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