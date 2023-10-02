大灣區灣區熱搜：社署擴粵買位 院舍研收需護養者 港NGO肇慶安老院1/3港人 稱港式運作易適應

高齡化帶來的養老問題一直纏繞社會，北上養老也是討論多年的話題，同樣來自政府統計處的統計，去年中廣東省住着近53萬名香港居民，其中約8.9萬名是長者。隨着大灣區走向深度融合，粵港兩地政府也探路跨境養老是否可行。北上養老有什麼選擇，珠三角養老服務質素如何，本版將一連3日深入報道，從灣區養老院現况、業界看法、新型養老模式等不同角度，看看是否「夕陽無限好」。

本港養老一大難題是安老院舍輪候時間長，早在2014年社會福利署推行「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃（現名廣東院舍照顧服務計劃）」，讓正輪候資助護理安老宿位的長者自願選擇北上養老。今年7月社署宣布擴大計劃，作為計劃先行者的香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院負責人表示，正研究接收護養級別的長者，細節仍有待敲定。

明報記者 林迎

設菜園魚塘羊圈 迎賓樓供留宿

廣東院舍照顧服務計劃是由港府於廣東省指定養老院舍「買位」，在港輪候資助護理安老宿位的長者若符合資格，可選擇入住香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院或香港賽馬會深圳復康會頤康院，基本費用由港府資助。今年7月社署宣布擴大計劃，輪候資助護養院宿位的長者（經鑑定屬自理能力更差、要更多護理的級別）亦可受惠，社署並邀請更多養老機構營辦者申請加入。

「去年的資料顯示，（香港）津助院舍的隊已經排到42個月了。」伸手助人協會營運總裁朱可您接受本報訪問稱，排私院或可較快，但論環境可能不及津助院舍，而肇慶護老頤養院的環境比津助院舍更佳。佔地40萬平方呎的肇慶護老頤養院以「地方大」著稱，不僅香港院舍望塵莫及，普通內地院舍也難望項背。椰林樹影掩着兩層高的主樓，環境清靜，屋後有花園、魚塘、菜園和羊圈作為長者日常活動場所。該院更附設「迎賓樓」，供家屬送長者入住或探視時留宿。不過朱可您笑稱，「如果你要港式生活，想落街飲茶、樓下有超市7-11，晚上還可以出來消夜，那這裏就不行。」

疫下港藥「斷纜」 院友已習慣內地藥

該院有近300個牀位，目前住有86名長者，28人為港人，佔約三分之一，既有自費亦有政府「買位」。朱可您表示，伸手助人協會是非牟利機構，沒經費做廣告，希望更多人知道該院舍，期待入住率進一步提升。「我們採用香港的運作模式，在港生活的長者上到來比較容易適應。」她又說，選擇入住該院的香港長者中，部分原籍肇慶或在當地有親友。她認為已在廣東生活多年的港人也可考慮該院，首先他們不難融入本地生活，且若返回香港排隊輪候院舍，會令香港養老資源壓力更大。

肇慶護老頤養院過去會定期帶院友出去肇慶市區和景點遊玩，但疫情打亂一切日常，除完全停收香港長者，還有兩名院友赴港覆診後無法返回；亦有香港院友的藥物「斷纜」，「當時我們想盡辦法，都送不到上來肇慶」。朱可您憶述，後來這些香港長者基本上都轉配內地藥物，「都是同一種藥，只是不同品牌。而疫情之後，返港覆診和取藥已經不是他們最大考慮。反而可能新入住的香港長者還是比較習慣和堅持要用港藥」。現時，該院香港院友每月需支付1900元人民幣購買醫療保險，可於與院方有合作協議的高要人民醫院報銷急症或門診費用。

「復常」以來，該院新接收8名香港長者入住，亦有一些試住查詢，兩地團隊交流亦得以重啟，肇慶的護士、管理人員等要赴港培訓，提升改善管理模式。對於社署擴大計劃後可能會有護養級別的長者入住，朱可您稱，該院本身已有部分長者需要護養服務，之前也有與社署商量接收細節，不過暫未收到轉介個案。

深圳頤康院：通關後月增四五港人

而位於深圳鹽田的香港賽馬會深圳復康會頤康院項目經理（傳訊及資源拓展）曾樂謙以電郵回應本報稱，通關以來每月平均新增四五名香港長者入住，目前入住頤康院的香港長者共140人，當中約10%至12%需要護養服務。

工聯盼推不同類型院舍更多選擇

工聯會廣州中心主任邵健波認為，肇慶護老頤養院勝在地方大、牀位足，但位置較遠，離港較近的深圳頤康院則入住率較高。他說，目前八九十歲香港長者多數是早年由廣東來港，在內地仍有親友或房產，未必願入住計劃指定的這兩間院舍，或會想選擇內地其他港資或民營院舍，他希望政府可將計劃推廣到更多不同類型的院舍，讓香港長者按自身情况有更多選擇。

養老系列【院舍篇】