擢升典禮 教宗囑周守仁履中國使命 港樞機第四人 周盼續成中西信仰橋樑

昨日直播片段所見，身穿禮服的周守仁走到教宗前跪下，教宗向他授予樞機禮帽、指環和詔書，其中指環象徵樞機與教宗之親密關係及忠貞於教會。教宗之後與周守仁握手，雙方短談幾句，周回應時多次點頭。完成儀式後，周守仁走到台下，有其他新樞機搭肩祝福。

根據教區一個青年新媒體平台《沸點》的片段，周守仁於典禮後表示，教宗昨特意囑咐他做好「中國使命」，他亦盼大家繼續為「橋樑教會」的使命祈禱。

盼改善中梵緊張關係

翻查資料，周出席典禮前曾接受路透社訪問，談到希望擢升樞機後改善梵蒂岡和中國的緊張關係，又說香港教區的使命是成為西方與中國的信仰橋樑。

周守仁2021年起出任天主教香港教區主教，今年7月獲方濟各擢升為樞機，是香港教區歷來第四位樞機（見表），此前獲擢升的包括已故的胡振中，以及陳日君、湯漢。

昨誕21新樞機 累計242

據《公教報》介紹，昨共誕生21位來自世界各地的新樞機，連同這些新樞機全球累計有242位樞機，當中104人（43%）已屆80歲，138人（57%）80歲以下，意味逾半數樞機可以選舉教宗。

樞機職銜屬終身，但履行職務上有退休年齡的限制。其中，年屆75歲的樞機不能再擔任宗座部門的主管，而年屆80歲的樞機不能出席選舉新教宗的會議，且不再出任宗座部門的委員。