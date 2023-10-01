欖隧下周加價 私家車加至58元

多項優惠續 空載的士15元

據立法會交通事務委員會文件，該公司最近通知政府大欖隧道加價，但多項優惠計劃會繼續，當中包括「全日無載客的士15元優惠 」、「全日吉架貨櫃車35元優惠」及「午夜重型貨車35元優惠」，以及貨車超過兩條車軸的每條額外車軸免費安排。

大欖隧道為以「興建—營運—轉移（BOT）」模式建造及營運的隧道，專營公司在法例容許水平內調整收費毋須政府批准，30年專營權將於2025年5月屆滿。翻查資料，隧道自1998年通車，營運至今約25年加價12次，對上一次加價為去年9月18日。

政府：已敦促要考慮公眾

當局表示，政府已繼續敦促專營公司在制訂收費策略時，要充分考慮公眾承擔能力等因素，大欖隧道專營權屆滿後成為政府隧道，當局已成立工作小組籌備接管工作，並正檢視未來收費水平。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，疫後本港經濟正復蘇，運輸署資料顯示使用大欖隧道車流已逐漸增加，經營環境正逐漸改善；翻查資料，去年欖隧日均僅約4萬架次。

陳續稱，大欖隧道專營權距今尚有兩年時間才屆滿，令人有感營運商「賺錢至上」，忽略民生基建應有社會責任，形容對加價「無奈接受」，憂平均加幅約7%會加重運輸成本，促政府解決物流運輸業界面對困境。