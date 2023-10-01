發展局：攤檔簽約時未知國慶安排 料何文堯無第一手資料致誤會 灣仔昨夜入場排40分鐘

何文堯前日指簽約時已知安排

灣仔夜市「海濱藝遊坊」上周三（27日）起一連6日舉行，是響應「香港夜繽紛」的重頭戲。昨日為夜巿首個周末，晚上場外大排長龍，維持秩序的警員宣布入場需要輪候40分鐘。

雞蛋仔糖水檔主程先生說，近兩晚灣仔海濱夜市人流超出想象，夜晚10時左右食物已售罄，「出乎意料之外，沒想過會旺到這種地步」。

發展局：22日通知安排

商戶此前已簽約

今晚十一國慶煙花匯演，為配合人流管制，發展局要求檔主下午4時起暫停營業，安排一度惹起爭議。何文堯前日（29日）在港台節目《千禧年代》稱，檔主與政府簽合約時已知悉國慶日要暫停營業，更稱「你簽咗之後就話好大瑕疵，我覺得唔係幾好」。

對於何文堯早前的說法，發展局昨日回覆本報查詢表示，招募攤檔商戶時，政府仍未確立及宣布國慶日當天會有煙火匯演和相關安排，商戶於9月22日獲通知國慶日當天攤檔只能開放至下午4時。根據局方了解，在此日之前商戶已經簽署合約，相信早前更新的開放時間（下午5時暫停至10時，以及延長結束時間至凌晨2時）能減低對商戶的影響。發展局又稱，相信何文堯有此說法，是因為沒有這次灣仔海濱活動籌備細節的第一手資料，以致出現誤會。

憂員工夜歸交通轉折

檔主：今晚不營業

檔主程先生認為，下午5時關閉的安排可以接受，形容能趁機休息一下，又表示考慮到員工的住所較遠，如果營業到凌晨，員工或需要轉乘不同的交通工具才能回家，加上攤檔營業額未必足以補貼員工的交通費，故今晚10時後不會繼續營業。