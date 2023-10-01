明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

發展局：攤檔簽約時未知國慶安排 料何文堯無第一手資料致誤會 灣仔昨夜入場排40分鐘

【明報專訊】因應今晚十一國慶煙花匯演「人流管制」，灣仔海濱夜市須停業數個小時，海濱小組主席何文堯前日（29日）受訪時稱，檔主與政府簽署合約時已知悉國慶日要暫停營業。發展局昨日回覆本報查詢時表示，檔主簽署合約前未確立及宣布國慶日安排，檔主9月22日獲通知十一開放時間至下午4時，發展局發言人並稱，何文堯的說法略有出入，相信是因為他無籌備細節第一手資料，才會出現誤會。

何文堯前日指簽約時已知安排

灣仔夜市「海濱藝遊坊」上周三（27日）起一連6日舉行，是響應「香港夜繽紛」的重頭戲。昨日為夜巿首個周末，晚上場外大排長龍，維持秩序的警員宣布入場需要輪候40分鐘。

雞蛋仔糖水檔主程先生說，近兩晚灣仔海濱夜市人流超出想象，夜晚10時左右食物已售罄，「出乎意料之外，沒想過會旺到這種地步」。

發展局：22日通知安排

商戶此前已簽約

今晚十一國慶煙花匯演，為配合人流管制，發展局要求檔主下午4時起暫停營業，安排一度惹起爭議。何文堯前日（29日）在港台節目《千禧年代》稱，檔主與政府簽合約時已知悉國慶日要暫停營業，更稱「你簽咗之後就話好大瑕疵，我覺得唔係幾好」。

對於何文堯早前的說法，發展局昨日回覆本報查詢表示，招募攤檔商戶時，政府仍未確立及宣布國慶日當天會有煙火匯演和相關安排，商戶於9月22日獲通知國慶日當天攤檔只能開放至下午4時。根據局方了解，在此日之前商戶已經簽署合約，相信早前更新的開放時間（下午5時暫停至10時，以及延長結束時間至凌晨2時）能減低對商戶的影響。發展局又稱，相信何文堯有此說法，是因為沒有這次灣仔海濱活動籌備細節的第一手資料，以致出現誤會。

憂員工夜歸交通轉折

檔主：今晚不營業

檔主程先生認為，下午5時關閉的安排可以接受，形容能趁機休息一下，又表示考慮到員工的住所較遠，如果營業到凌晨，員工或需要轉乘不同的交通工具才能回家，加上攤檔營業額未必足以補貼員工的交通費，故今晚10時後不會繼續營業。

相關字詞﹕灣仔海濱夜市

上 / 下一篇新聞